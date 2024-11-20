Akansoy: CTP Meclis Başkanlığı krizi sürecinde, hukuk ve demokrasiye sahip çıkmak için kararlı ve yapıcı bir duruş ortaya koydu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, partilerinin Meclis Başkanlığı krizi sürecinde, hukuk ve demokrasiye sahip çıkmak için kararlı ve yapıcı bir duruş ortaya koyduğunu kaydetti ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler’in CTP hakkındaki sözlerini “son derece çirkin” olarak niteledi.

CTP adına yazılı açıklama yapan Akansoy, bu süreçte pek çok örgütle, partiyle, kişi ve kurumla görüşerek, iş birliği yaptıklarını ve TDP'nin de bu süreçte iş birliği yaptıkları ve görüştükleri partilerden biri olduğunu ifade etti.

"CTP’nin ve Meclis’te oy kullanan CTP’li milletvekillerinin kararlı tavrı ve duruşu ortadadır. Bu kararlı duruş sayesinde haftalarca ısrar edilen bir hukuka aykırılık giderilmiş ve demokratik teamüllere uygun bir yola dönülmüştür" diyen Akansoy, ülkenin gerçek ve yakıcı sorunlarına, iş birliği ve dayanışmayla çözüm üretmek yerine, iftira ve spekülasyonla siyasi kazanım peşine düşmenin hem üzücü hem de sorumsuzca olduğunu vurguladı.

Akansoy, "Cumhuriyetçi Türk Partisi halkımızın sorunlarının çözülebilmesi noktasında sorumlulukla davranmaya devam edecektir.” dedi.