Akansoy: CTP meclisten çekilirse, Anayasa değişikliği için iktidara fırsat doğar

Kıbrıs Konusunda konjonktür gereği sürecin çözüme everileceğini belirten Akansoy, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in federasyon öldü şeklindeki açıklaması için “ Sayın Büyükelçi böyle hatalar yapmamalı “ dedi Akansoy, “CTP meclisi terk etmeli deniyor? Burada çok sinsi bir oyun var. CTP Mwclisi terk ermesi durumunda 3’te 2 çoğunluk anında oluşur ve bu da herhangi bir yasa, anayasa değişikliği çerçevesinde referanduma sunulabilir. Bu işin arkasında başkanlık sistemi ve Adalet Bakanlığı yaratılmak istenmektedir. CTP Meclis’ten gittiği anda koltuklar anında doldurulur ve değişiklik gündeme getirilir. CTP bunun önünde engeldir” şeklinde konuştu

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