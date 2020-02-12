Akansoy, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın üslubunu eleştirdi

CTP Mağusa milletvekili Asım Akansoy, seçim sürecinde üslupların çok önemli olduğuna, herkesin üslubuna dikkat etmesi gerektiğine değinerek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın The Guardian gazetesine verdiği demeçteki “ilhak” ifadesinin gereksiz ve gerginlik yaratıcı olduğunu söyledi.

Akıncı’nın seçimi ölüm kalım meselesine çevirdiğini ifade eden Akansoy, “Bunu yaparsanız yarın altından kalkamazsınız” dedi.

Haber Kıbrıs’ta “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını cevaplandıran Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik Türkiye’den yapılan saldırıları, hakaretleri CTP olarak doğru bulmadıklarını ve ilk günden eleştirdiklerini belirtti ancak, cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişinin de son dönemlerdeki ortamı, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu dikkate alması ve üslubuna dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Akansoy, “Nereden çıktı bu ilhak konusu? Türkiye’de devletin en yetkili organı Milli Güvenlik Konseyi’dir (MGK). Oradaki kararlar bağlayıcı kararlardır. Ben MGK’nın Kıbrıs’la ilgili web sayfasına girdim baktım orada ilhak göremedim. İlhak nereden çıktı, kim ilhakı çıkardı?” dedi.

Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı kastederek, şöyle konuştu:

“Birileri seçimi ölüm kalım savaşına çevirdi. Bu seçim, ölüm kalım savaşı değildir. ‘Ben kaybedersem bu iş biter, ben bittim, bu toplum kaybeder’ demek doğru değildir. Bunu yaparsanız reflekslerinizi kaybedersiniz, reflekslerinizi kontrol edemezsiniz. Görüyoruz işte, şimdi bu kontrolsüz reflekslerle süreç tersine döndü. Tepkiyi içimize almaya başladık. Kıbrıs Türk halkına, yöneticilerine, demokrasisine yönelik bir sürü acayip tepkiler, hakaretler var. Bunlar kabul edilemez ama siz de bir çevrenize bakın. Bu yangın yerine bir bakın. Nasıl konuşacağınıza bir bakın, ona göre hareket edin. Evet bir seçim süreci yaşayacağız ama bu dünyanın sonu değildir, biz 28 Nisan’dan sonra da burada olacağız. Toplumumuzun mücadelesi ve geleceği, bir seçime bağlanamaz. 28 Nisan’dan sonra da hayat devam edecek” dedi.

Türkiye’den Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik ağır eleştirilere, hakaretlere CTP’nin ilk günden tepki koyduğunu anımsatan Akansoy, “Bunu bile da beğenmediler. Ne bekleniyordu yani, kendi kendimizi yakmamız mı bekleniyordu? ‘Evet biz de sizin peşinizde koşuyoruz’ mu diyecektik? Demokrasi bu mu” diye sordu.

Asım Akansoy, her demece, her söylenene Türkiye’den tepki gelmesini doğru bulmadıklarını ve bunun b ir son bulması gerektiğini ısrarla vurguladı. Akansoy, hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkı tarafından seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret edemeyeceğini belirtti ancak herkesin çuvaldızı kendine batırıp kendi hatalarını da görmesi gerektiğini vurguladı.

12/02/2020 19:07