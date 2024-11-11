Akansoy: ''Demokrasi ve hukuk için sonuna kadar mücadele edeceğiz''

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy Meclis’te yaşanan tartışmalı seçim sürecine sert tepki gösterdi. Akansoy, hükümetin Meclis Başkanı seçimini geçersiz oylarla gerçekleştirme çabasının demokrasiyi zedelediğini vurguladı.

Akansoy, “Meclis yasa koyucu olarak kendi yaptığı yasalara uymalı ve hukuka uygun davranışı topluma örnek olmalıdır. Ancak bugün yapılan hukuka aykırı bir seçimle demokrasiye darbe vurulmak isteniyor. Buna izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde halkın bu duruma tepkili olduğunu dile getiren Akansoy, Lefke’den Dipkarpaz’a, Mağusa’dan Güzelyurt’a kadar her yerden halkın “Buna izin vermeyiniz” çağrısı yaptığını belirtti.

Akansoy ayrıca, hükümete yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Eğer 26 oy bulamıyorsanız, erken seçime gitmeliyiz dedik. Ama geçersiz oyları dayatıyorlar, oldu bitti ile Meclis Başkanı seçmek istiyorlar. Bu kabul edilemez” şeklinde konuştu. CTP’nin, demokrasi ve hukuk ilkelerinden taviz vermeyeceğini ve halkın iradesine dayanan bir ortam kurma hedefini sürdüreceğini ifade etti.

Son olarak, “Demokrasi ve hukuk için sonuna kadar mücadele edeceğiz; vazgeçmek yok!” diyen Akansoy, partilerinin bu süreci titizlikle ve kararlılıkla takip edeceğinin altını çizdi.