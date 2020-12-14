Akansoy: Denktaş dönemine geri dönüldü, tarihten ders çıkarmadık

CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın federasyon tezinden uzaklaşarak, “iki egemen devlet” modelli çözüm önerisinde ısrar etmesiyle, hem müzakere masasının kurulamayacağını hem Türkiye tarafından önerilen 5’li konferansın tehlikeye gireceğini, hem de Rum Lider Nikos Anastasiadis’in “çözüm isteyen taraf” gibi davranmasına yol açılacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusundaki yanlış politikaları nedeniyle Rumların çözüm isteyen taraf olarak görülmek için tavır geliştireceğine işaret eden Akansoy, “Kıbrıs Rum Lider Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının zaafını değerlendirerek zekice davranacak, barış meleği olacak” dedi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Haber Kıbrıs WEB TV’de ‘Markaj’ programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Para ve güç kimdeyse süreç ona göre gelişti”

Asım Akansoy, Cumhurbaşkanlığı seçimi, tamamlanamayan UBP kurultayı ve kabinenin oluşmasında müdahalelerin etkili olduğuna vurgu yaparak, “Doğrudan müdahale oldu veya olmadı demiyorum para ve güç kimdeyse süreç ona göre gelişti diyorum” şeklinde konuştu.

“İcraat yapamayacaklar ve başarılı olamayacaklar”

Azınlık hükümetinin iki ayrı devlete dayanan bir çözüm modelini ve Maraş açılımını savunan milliyetçi ve zayıf bir hükümet olacağını öne süren Akansoy, “Sağlık ve ekonomik sıkıntılar ortadadır, çok icraat yapamayacaklar ve başarılı olamayacaklar” dedi.

“Denktaş dönemine geri dönüldü”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile hükümetin Kıbrıs konusunda benimsediği ‘İki eşit egemen devlet’ modelinin yanlış olduğunu anlatan Akansoy, “Rauf Raif Denktaş dönemine, 90’lı yıllara geri dönüldü. İki devletlilik bize zaman kaybettirir, KKTC’nin tanınamayacağı ortadadır. İki eşit egemen devlet ve 24 saatlik tanınma üzerinden hareket edip konfederasyonu görüşmek isterler. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de başarılı olamayacaklar. Tarihten ders çıkarmadık” diye konuştu.

“5’li konferans yapılamayabilir”

İki devletli modelde ısrar edilirse, Türkiye tarafından önerilen 5’li konferansın tehlikeye gireceğini ve yapılamayacağını anlatan Akansoy, “Anlaşılan Türkiyeli yetkililer, Cumhurbaşkanı Tatar’a ‘iki devlet isterim diye açıklama yap gerisini bize bırak’ dedi. Denktaş da geçmişte ‘beni devlet başkanı olarak kabul edin öyle görüşelim’ derdi ancak Türkiye 1999’da AB ile görüşmelere başlayınca ve Annan Planı devreye girince süreç değişti” dedi.

“Umarım ilişkiler bozulmaz”

Azınlık hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak dıştan atanan Tahsin Ertuğruloğlu’nun Kıbrıs konusuna hakim ve tecrübeli bir isim olduğuna ancak ayrılıkçı şahin politikaları savunduğuna dikkat çeken Akansoy, “Umarım Birleşmiş Milletlerle ilişkiler, Maraş konusu ve sınır kapılarıyla ilgili ilişkiler bozulmaz” ifadelerini kullandı.

“Buradaki yanlış politikayla Anastasiadis barış meleği olacak”

Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusundaki yanlış politikaları nedeniyle Rumların çözüm isteyen taraf olarak görülmek için tavır geliştireceğine işaret eden Akansoy, “Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis barış meleği olacak. Rumlar zekice davranacak. ‘Çözüm isteyen taraf benim ve BM parametrelerinde görüşmelere hazırım’ diyecek” diye konuştu.

“Koronavirüs meslek hastalığı olmalı”

Asım Akansoy, koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, “Sağlık personeli desteklenmeli ve hakları yeniden yapılandırılmalı. Koronavirüs, Meslek Hastalığı Yasası kapsamına alınmalı ve sağlık çalışanlarının kadro sayıları artırılmalı” dedi.

“Denetleme ve planlama konusunda zafiyet var”

Asım Akansoy, devletin her konuda özellikle denetleme ve planlama konusunda zafiyeti olduğuna bu nedenle kısa ve uzun vadeli işlerin hayata geçirilmesinde sorun yaşandığına dikkat çekti.

Alınan tedbirlerle ilgili denetimin tam olarak yapılamamasından dolayı Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, serzenişlerinde haklı olduğuna işaret eden Akansoy, “Sağlık Bakanlığının denetleme konusunda gücü yoktur. Daha önce polisten yardım alınacağı da söylenmişti. Belediyeler, muhtarlar ve örgütlerden de destek alınsın. İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimler de devreye girmeli” ifadelerini kullandı.

“UBP, ben yaptım olur zihniyetiyle hareket ediyor”

UBP’nin “ben yaptım olur” zihniyetiyle hareket etmeye devam ettiğini belirten Akansoy, “Pandemi Hastanesi’nin yapılmasında bürokratik engeller olduğunu öne sürerek hastane yapılması konusunda Türkiye’den yardım istendi. Vizesi ve ruhsatı olmayan gelişigüzel bir pandemi hastanesi yapıldı. Sağlıkla ilgili yetki Sağlık Bakanlığına verildi. Ancak 6 aydır, yasanın tüzükleri hazırlanmadı” dedi.

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14/12/2020 18:12