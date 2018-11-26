Akansoy: Emirname tartışması bu şekilde gidemez

CTP Milletvekili Asım Akansoy da konuyla ilgili söz alarak, emirnamelerin önleyici ve geçici tedbirler olduğunu ve zaruri olduklarını söyledi.

Emirname sürecinin kollektif şekilde yürütülmesi, ilgili kurum kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle görüşülmesi gerektiğini söyleyen Akansoy, emirname açıklamasından sonra siyasi iradenin çok hızlı hareket etmesi gerektiğini anlattı.

Akansoy “Bu tartışma bu şekilde gidemez. Eminim Şehir Planlama Dairesi’nde her gün dosyalar yığılmaktadır” dedi.

CTP’nin peşkeş çekmek gibi bir gündemi olamayacağını, imar düzenini sağlamak hedefinde olunduğunu anlatan Akansoy, YDP Başkanı Arıklı’ya neden bu konuda yasa önerisi yapmadığı, komitelere katılmadığını sordu.

Arıklı’nın sözlerini kınadığını söyleyen Akansoy, emirname sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini, hükümetin vereceği kararın sonuna kadar arkasında duracaklarını söyledi.

Akansoy emirname konusunda vizyonun çok önemli olduğunu, nasıl bir bölge özlendiğinin gerek imar hukuku gerek orada yaşayan insanların beklentileri gerek ekonomik durum bağlamında tanımlanıp sunulması gerektiğini kaydetti.

Emirnamelerin herhangi bir çıkar grubu ya da siyasinin görüşüne göre şekillendirilemeyeceğini dile getiren Akansoy önceliğin oradaki halkın istekleri olduğunu kaydetti.