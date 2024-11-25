Akansoy: ''Erken seçim önergemiz hâlâ yürürlükte''

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, erken seçim konusundaki kararlılıklarının devam ettiğini vurguladı. Akansoy, parti olarak yasa önerilerini sunduklarını ve bu önerinin Komiteye gönderildiğini belirterek, "Her an bu önerinin ele alınmasına hazırız. Bugün görüşülecek olan konu sadece 'ivedilik'ti," dedi.

"İvedilik Görüşmesi Ertelendi"

Akansoy, dün yaşanan doğal felaket ve bütçe görüşmelerinin yoğunluğu nedeniyle bugün yapılması planlanan "ivedilik görüşmesi"nin 9 Aralık tarihine ertelendiğini açıkladı. "Erken seçim önergemiz hâlâ yürürlükte," diyen Akansoy, hükümete yönelik eleştirilerini sürdürdü.

"UBP Halkın Gündemini Saptırıyor"

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nu eleştiren Akansoy, "Kendisinin konuları saptırarak gündem yaratmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Ancak halk, hükümetin icraatlarını ve programlarını artık ciddiye almamaktadır," ifadelerini kullandı. Akansoy, erken seçim talebinin hükümetin halk nezdindeki olumsuz etkilerinden kaynaklandığını söyledi.

2025 Uyarısı

2025 yılının sorunlarla dolu ve zorlu bir yıl olacağına dikkat çeken Akansoy, 2025 Mali Yılı bütçesini bu durumun açık bir örneği olarak gösterdi. Akansoy, "Kendileri keyif sürerken halkın cebine göz dikenlerin ne halkla ilişkiler oyunları ne de zaman kazanma çabaları işe yarayacaktır," diyerek hükümeti sert bir dille eleştirdi.