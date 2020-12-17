Akansoy: Hükümet asgari ücret konusunda süratle adım atmalı

ads
17/12/2020

ads
Akansoy: Hükümet asgari ücret konusunda süratle adım atmalı

CTP Milletvekili Asım Akansoy, hükümetten asgari ücret konusunda süratle adım atmasını istedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Akansoy, hükümet programının ele alındığı Meclis Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, şunları söyledi:

“Yapılan değerlendirmeler bugün net 4.000 gibi bir rakamı işaret ediyor. Bu konu çok önemlidir. Asgari ücretlinin bu hayat pahalılığı koşullarında alım gücü yok olmuştur.

Elbette küçük esnafın şu koşullarda yaşadığı ekonomik zorluğu aşma yönünde destek ihtiyacının sağlanması, hibe yoluna başvurulması, yaşanılan büyük zararın karşılanması lazım. Büyük borç yükleri karşısında insanlarımız, küçük esnaf büyük sıkıntılar içinde, buna mutlaka öncelik tanıyınız.”

17/12/2020 19:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: asım akansoy, ctp, kıbrıs, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.