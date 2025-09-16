Akansoy: “İki devletli siyaset çözüm üretmiyor, toplumsal sorunlar derinleşiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Haber Kıbrıs ekranlarında yayınlanan Ali Baturay ile Markaj programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akansoy, seçim sürecinden Kıbrıs sorununa, Türkiye ile ilişkilere, ekonomik sıkıntılardan toplumsal sorunlara kadar birçok başlıkta açıklamalar yaptı.

“Bilgi kirliliği had safhada”

Akansoy, seçim dönemlerinde sahada olduklarını ve seçmenle doğrudan temas kurduklarını belirterek, “Her seçim öncesi olduğu gibi bilgi kirliliği had safhada. Dolayısıyla bize düşen görev gerçekleri anlatmak, doğruları anlatmak. Siyasetin niteliğini yükseltmek gerekiyor” dedi.

“Milli dava söylemlerinin içi boş”

Son dönemde kullanılan “milli dava” ve “milli siyaset” söylemlerini değerlendiren Akansoy, bu kavramların içinin doldurulması gerektiğini vurguladı. “Milli dava derken neyi kastediyorlar? Bunların içini konuşmak lazım. Siyaset, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarları bakımından önemli ama aynı zamanda Türkiye’nin ulusal çıkarlarını da gözetmeli” diye konuştu.

Yeni jenerasyon ve ayrımcılık dili

Toplumda önemli değişimler yaşandığını dile getiren Akansoy, yeni jenerasyonun farklı bir siyaset dili talep ettiğini belirtti. “Ayrımcılıklar artık karşılık bulmuyor. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte yöneteceğiz dedik. Eski söylemler artık etkisini yitirdi. İnsanlar başarı öyküsüne muhtaç” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs müzakereleri ve geçmiş kazanımlar

Müzakere süreçlerinde elde edilen kazanımlara değinen Akansoy, “2006-2017 arasında mülkiyet, toprak, yönetim ve güç paylaşımı, ekonomi gibi alanlarda büyük kazanımlar elde ettik. Herkesin tavrı, Kıbrıslı Türklerin kendini güvende hissedeceği, refah içinde olacağı yeni bir yapı yaratmaktı” dedi.

“İki devletli siyaset çözüm üretmiyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “egemen eşitlik” ve “iki devletli çözüm” söylemini değerlendiren Akansoy, bu yaklaşımın bir yol haritası sunmadığını belirterek, “İki devletli siyaset çözüm üretmiyor. Sayın Ertuğruloğlu’nun da dediği gibi 186 sayılı karar sürdüğü sürece iki devletli de olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Karma evlilikler ve mülkiyet konusu

CTP’nin müzakereden kaçmayacağını vurgulayan Akansoy, “Sayın Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığını kazandıktan sonra mülkiyet konusu, karma evlilikler masadadır. Bunları müzakere edeceğiz, konuşacağız çünkü müzakereden kaçmayacağız” ifadelerini kullandı.

Yeşil Hat Tüzüğü ve ekonomik açılımlar

Akansoy, Yeşil Hat Tüzüğü’nün ekonomik kalkınma açısından önemine işaret ederek, “Yeşil Hat Tüzüğü’nü çok daha efektif kullanarak üretimi artırabiliriz. Cumhurbaşkanlığı sadece Kıbrıs sorunuyla sınırlı değil, aynı zamanda ekonomik düzeni geliştirecek adımlar da atabilir” dedi.

Kapılar ve Haspolat meselesi

Sınır kapılarıyla ilgili tartışmalara değinen Akansoy, “Haspolat kapısının açılması gerekir. Önemli olan uluslararası camianın seni haklı bulmasıdır. Başarı ancak uluslararası camia nezdinde elde edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

“Toplum nefes alamıyor”

Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Akansoy, hayat pahalılığının en büyük sorun olduğunu belirtti. “İnsanlar güneye gidip oradaki fiyatları karşılaştırıyor. Kuzeyde nefessiz kaldıklarını söylüyorlar. Ortam boğuyor, siyaset boğuyor, yüksek enflasyon boğuyor, hayat pahalılığı boğuyor” dedi.

Üretim ve tarım sorunları

Yerel üretimde yaşanan daralmaya işaret eden Akansoy, “Geçmişte çanta, defter, kitap üretiyorduk. Bunlar ortadan kalktı. Türkiye’den gelen ürünler nedeniyle yerli ürünler elimizde kaldı. Düzenleme yapılmadığı için üretici zora düşüyor” diye konuştu.

Trafik, cezalar ve güven sorunu

Trafik cezaları ve uygulamalardaki belirsizliklere değinen Akansoy, “Kameralarla ilgili kimse net bilgiye sahip değil. Bir buçuk yıl önceden cezalar çıkıyor. Trafik puanları kesilmeyecek dendi ama kesildi. İnsanlarda güven bunalımı oluştu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve katılımcı yönetim

Cumhurbaşkanlığı makamının önemine dikkat çeken Akansoy, “Cumhurbaşkanlığı üçlü kararname imzacısıdır. Liyakata uygun olmayan atamalar geri gönderilebilir. Yeni dönemde katılımcı bir anlayış olacak. Uzmanlarla, yurtdışındaki isimlerle çalışacağız” dedi.