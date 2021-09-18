CTP Mağusa milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) çok kötü yönetildiğini, doğrudan alımlarla ülkeye kirli yakıt getirildiğini, halkı zehirleyecek ve elektrik üretimini riske sokacak adımlar atıldığını söyledi.

Ortadoğu’ndan zibil bir yakıt alıp ‘ucuz elektrik sağlanacak’ denmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Akansoy, “KIB-TEK üzerinden ciddi rant elde ediliyor, bunların üzerine gidilecek” dedi.

Asım Akansoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Arıklı, KIB-TEK’i korumak, kurtarmak isteyenlerle kavga ediyor”

KIB-TEK’e doğrudan alınacak olan ve kirli olduğu söylenen akaryakıt ile ilgili konuşan Akansoy, “Halkı zehirleyecek ve elektrik üretimini riske atacak adımlar atılıyor. Göreve gelirken Erhan Arıklı hesap soracaktı, rant düzenini bozacaktı, AKSA’nın sözleşmesini ortadan kaldıracaktı ancak gün geldi değişti. Tek kavga ettiği; KIB-TEK ve kurumu kurtarmak isteyenler oldu” dedi.

“Doğu Akdeniz’de kaçak petrol taşıyan tankerler var”

Bazı odaların ve EL-SEN’in yaptığı çalışmaları sonucu akaryakıtla ilgili analizleri öğrendiklerini, akaryakıtın kirli olduğunun ortaya çıktığına dikkat çeken Akansoy, “Doğu Akdeniz’de kaçak petrol taşıyan tankerler var, bunları fırsatını buldu mu satıyorlar. Ancak bunları satın almak doğru değildir. Kirli akaryakıttan dolayı makineler etkileniyor ve çıkan dumandan dolayı zehir saçılıyor” diye konuştu.

“KIB-TEK üzerinden ciddi rant elde ediliyor”

KIB-TEK’in çok kötü yönetildiğinden bahseden Akansoy, “Yönetime geldiğimizde hesabını soracağız. Kimse bağırarak, kendilerine eleştiri yöneltenleri korkutmaya kalkmasın. KIB-TEK üzerinden ciddi rant elde ediliyor. Bunların üzerine gidilecek” ifadelerini kullandı.

“Zibil bir yakıt alıp, ucuz elektrik sağlanacak denmesi kabul edilemez”

CTP’nin yıllardır “Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi konusunda fizibilite çalışması yapılmasını istedi” diye Türkiye düşmanı ilan edildiğini anlatan Akansoy, “Yapılan araştırmalarda rantablı olmadığı ortaya çıktı. Enerji arzını çeşitlendirmemiz lazım. Kablo, rüzgâr ve güneşten faydalanmalıyız. Avrupa Birliği bu konularda büyük katkılar yapacak. Küresel iklim krizi yaşıyoruz bunun bilinmesi lazım. Petrol kullanımı azaltılmalı. Bunlar ortadayken Ortadoğu’ndan zibil bir yakıt alıp ucuz elektrik sağlanacak denmesi kabul edilemez” dedi.

“EL-SEN’in mücadelesini destekliyoruz”

KIB-TEK’e sahip çıkacaklarını ve EL-SEN’i desteklediklerini ifade eden Akansoy, “Bu ülkeyi bitirmek yok etmek isteyenler Kıbrıs Türk halkının ayakları üzerinde durmasını istemiyor. KIB-TEK ülkemiz için önemlidir, bu nedenle EL-SEN’in mücadelesini destekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Yorgancıoğlu döneminde 6-7 dosya sunuldu”

Bir izleyicinin, “CTP hesap soracak deniliyor ancak hükümete gelince sormuyor” yorumuna karşılılık Akansoy, “Vatandaş haklı, sonuç görmek istiyor. CTP iktidara geldiğinde eski dönemlerle ilgili dosyalar sundu, örneğin Özkan Yorgancıoğlu’nun başbakanlığı döneminde 6-7 dosya sunuldu ama ülkedeki sistem nedeniyle sonuç alınamadı. Ülkede bir sistem var ona göre hareket ediliyor. Gerekirse yasal bir düzenleme yapılarak hükümetin eli güçlendirilmeli. Yargının daha hızlı çalışması sağlanmalı. Bunu başarmak için hükümetler daha uzun sürede görevde kalmalı. Koalisyonlarla sonuç alınamıyor. Yargı, yasama ve yürütmenin daha etkin olması için hükümetin en az 5 yıl görevde olması lazım” dedi.

“Ekonomi giderek kara paraya yöneliyor”

Afrika’dan gelen öğrencilerin pahalı araç kullanması hakkında gelen soruyu yanıtlayan Akansoy, “Afrikalı öğrencilerin ekonomik durumları genel olarak iyi değil ve çalışıyorlar. Az bir kesim sanal para ve kumar konularında aktif rol alıyor. Ülkedeki kayıt dışı ekonominin küçük bir bölümünü oluşturuyor. Ekonomi giderek kara paraya yöneliyor. Ekonomiden dolayı zor duruma giren esnaf kayıt dışı ekonomi ve kara paraya yönleniyor” ifadelerini kullandı.

“Kayıt dışı ekonomi ve kara para ile gelecek kuramayız”

Ülkenin kara para ile anılır hale geldiğine dikkat çeken Akansoy, “Kayıt dışı ekonomi ve kara para ile gelecek kuramayız bunu çözmemiz lazım. Bunları çözmek isterken başbakan KKTC’yi serbest bölge ilan etmek istiyor. Bu ülkenin yönetimini bırakmanın fikir eksersizi yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Kişiye özel bir uygulama yapıldı”

Kanun hükmünde kararname ile kara paranın aklandığını dile getiren Akansoy, “Normalde alınan vergi yüzde 10’ken, kayıt altına alınacak para için yüzde 2.5 talep edilmesi manidardır. Bu paranın yüzde 65’i bir kişi tarafından İskele Vergi Dairesi’ne, yüzde 15’i ise başka biri tarafından Lefkoşa’da Vergi Dairesi’ne yatırıldı. Kişiye özel bir uygulama yapıldı” dedi.

“Sedat Peker’in iddiaları doğrulanıyor”

Yapılan uygulamaların Sedat Peker’in ‘KKTC kara para aklama merkezi olduğu’ iddialarını doğruladığını düşündüğünü belirten Akansoy, “Kara paranın yurt dışına gönderilmesinin önlenmesi için son bir hamle olarak bu uygulamalar dünyanın her yerinde yapılıyor ancak bunlar yüzde 35 oranında yapılıyor. Bu yüzde 2.5’luk ile devlete büyük bir girdi sağlanmadı. Kişiye özel bir uygulama yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Siyasi itibarı sağlayacağım diyen Tatar duvara tosladı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunda “iki eşit egemen devlet temelinde” attığı adımlardan dolayı Kıbrıslı Türklerin mağdur olduğunu anlatan Akansoy, “Siyasi itibarı sağlayacağım diyen Tatar duvara tosladı. ‘Her hafta bir elçiyle görüşeceğim ve ülkeyi tanıtacağım’ diyor. İzlenen siyaset AB ve BM karşıtıdır. Temsilcilerimizin ‘yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarımızı çözün’ diyecek yüzü kalmadı” dedi.

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18/09/2021 16:40