Akansoy: Kosova 1 Şubat itibarıyla tamamen Euro kullanımına geçiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kosova'nın 1 Şubat itibarıyla tamamen Euro kullanımına geçeceğini duyurdu. Akansoy, bu konunun KKTC'de uzun süredir gündemde olduğunu ve istikrarlı muhasebe birimi olarak Euro'ya geçişin, Kıbrıslı Türklerin ekonomik istikrara kavuşması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Akansoy, Euro'ya geçişin popülizm ve dönemsel gelişmelerden uzak, planlı bir süreç olduğunu vurgulayarak, bu konunun hep gündemlerinde kalacağnı ifade etti. Akansoy, Kıbrıslı Türklerin geçtiği belirsiz bir dönemde olduklarını belirtti, ancak bu belirsizliğin bütünlüklü ve entegre bir siyasetle aşılabileceğini söyledi.

Asım Akansoy'un açıklmasının tamam şöyle:

"Kosova 1 Şubat itibarıyla tamamen Euro kullanımına geçiyor. Bugüne dek Sırp Dinarı ile birlikte kullanılan Euro Kosova Merkez Bankasının kararı ile Kosovalılar için tek resmi para birimi olacak.

İstikrarlı muhasebe birimi olarak Euro ya da doğrudan Euro’ya geçiş uzun süredir gündeme taşıdığımız bir konu. Popülizmden ve dönemsel gelişmelerden uzak, Kıbrıslı Türklerin ekonomik istikrara kavuşmasında önemli bir adım olarak değerlendirdiğimiz bu konu hem gündemde kalmaya devam edecek hem de programımızda yer alacak.

Halkın önününü göremediği, plansız, programsız bir dönemde geçiyoruz.

Kıbrıslı Türkler tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Bu belirsizlik bütünlüklü ve entegre bir siyaset ile ele alındığı ölçüde aşılır.

Kararlılığımızdan asla geri adım atmayacağız. Planlı ve bütünlüklü bir program ile değişim mümkündür ve Kıbrıslı Türkler bunu yapmaya yeterli güçtedir.

Organize kötülüğü ve kirliliği hep birlikte aşacağız.

Hep birlikte yürüyeceğiz."