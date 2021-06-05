Akansoy: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili meclis araştırma komitesi, polise soruşturma alanı açabilir

CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, erken genel seçime kadar UBP’yi tek başına iktidar yapabilmek adına 50 bin kişinin vatandaş yapılması gibi bir hedef olduğu yönünde bir ses kaydının gündemde olduğuna dikkat çekerek, kontrolsüz, binlerce vatandaşlık verilmek istenmesinin, seçimleri ve meclisi anlamsızlaştıran bir yapı olduğunu, halkın iradesini yok saymak anlamına geldiğini vurguladı.

Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılabilmesi amacıyla hem Türkiye’de hem Kıbrıs’ta kamuoyu oluşturmanın ve mecliste araştırma komitesi kurulmasının önemli olduğuna vurgu yapan Akansoy, meclisteki komitenin bulgularının, eğer niyetleri varsa polisin soruşturmasına alan açacağını kaydetti.

UBP’nin meclis araştırma komitesinde üye çoğunluğu istemesini eleştiren Akansoy, “Bu özel ve hassas bir konudur. Biz, komitede 3 hükümet ve 3 muhalefetten üye olmasını istedik. Başbakan tarafından bize önümüzdeki günlerde bilgi verilecektir” dedi.

Asım Akansoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Beyaz kimlik yerine vatandaşlık vermek istiyorlar”

Vatandaşlık talepleriyle ilgili konuşan Akansoy, “Ülkede çalışanlar, bürokratik engeller, iş kurmak için vatandaşlık almak istiyor. Üniversitelerde KKTC vatandaşları gibi eğitimden yararlanmak istiyor. Beyaz kimlik denilen daimi ikametgah belgesi verilirse, seçme ve seçilme hakkı hariç olursa vatandaşın haklarından yararlanılır. Böylece baskı olmayacak. Beyaz kimlik yerine seçimlerde avantaj sağlamak için vatandaşlık vermek istiyorlar” dedi.

“CTP, yasa hazırladı UBP yanaşmıyor”

CTP tarafından yapılan vatandaşlık yasa tasarısının hazır olduğuna vurgu yapan Akansoy, “Yasa tasarısı üzerinde çalışma yapılabilir ancak UBP buna yanaşmıyor. Vatandaşlık verilmesi, istismar ve insanların iradesini satın almaktan başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlıklar seçimleri ve meclisi anlamsızlaştıran bir yapıdır”

50 bin vatandaşlık verilmesiyle ilgili ortaya çıkan ses kaydı ilgili konuşan Akansoy, “Bir gazetede görünce bu konuyu Mecliste sordum. İçişleri Bakanı konuyu polise havale ettiğini ve vatandaşlık yasasının belli olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Binlerce vatandaşlık verilmek istenmesi, seçimleri ve meclisi anlamsızlaştıran bir yapıdır. Halkın iradesini yok saymaktır” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlık başvurularının verilmesiyle ilgili talepte bulunduk”

15 yıl içinde yapılan yıllık vatandaşlık başvurularının verilmesiyle ilgili talepte bulunduklarına vurgu yapan Akansoy, “50 bin kişinin vatandaş yapılması önemli bir iddia. Yasada ‘11 ardıl çalışma izinlilere vatandaşlık verilir’ deniliyor ancak 10 yıla da verildiğini biliyoruz. Veriler gelsin ona göre ne kadar kişinin hak sahibi olacağını göreceğiz” dedi

“Adalı’ya ilgili geçmişteki meclis komite raporları üzerinde gizlilik kararı var”

Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yaşanan son gelişmelere değinen Akansoy, “Mecliste, Adalı ile ilgili 2 kez, St. Barnabas soygunu ile ilgili 1 kez komite kuruldu. Geçmişte gizli toplantılar yapıldı ve birçok kişi bildiklerini anlattı. Gizli olan tutanakları okuduk. Komiteler üzerinde gizlilik olması anlaşılırdır. İsmi geçen kişiler hayattayken bu kişilerin deşifre olması soruşturma açısından tehlikelidir” dedi.

“Komitede muhalefet ve hükümet eşit sayıda olmalı”

Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılabilmesi amacıyla kamuoyu oluşturmanın ve mecliste araştırma komitesi oluşturulmasının önemli olduğuna vurgu yapan Akansoy, “Rapor oylamayla belirlenir, bu nedenle genelde oybirliğiyle sonuç alınması istenir. Poliste niyet varsa komitenin bulguları soruşturmaya alan açar. Komitede çalışacak üye konusunda anlaşmaya varılamadı. UBP sayısında çoğunluğu istiyor, yani 4 UBP, 2 CTP ve 1 HP’den üye olması talep ediliyor. Bu özel ve hassas bir konudur. Biz, komitede 3 hükümet ve 3 muhalefetten üye olmasını istedik. Başbakan tarafından bize önümüzdeki günlerde bilgi verilecektir” şeklinde konuştu.

“Peker’in neden Adalı konusunu açıkladığını merak ediyoruz?”

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarının isabetli olduğuna işaret eden Akansoy, “Bazı hesaplaşmalar ve intikam almalar nedeniyle yapılan açıklamalar var. Bunun için neden Kutlu Adalı cinayeti seçildi diye merak ediyoruz. Sedat Peker’in kim olduğu biliniyor ancak cinayetin işlenmesi konusunda açıklamaları var. Kardeşinin verdiği ifadeler var. Yapılan açıklamaların Kıbrıs bacağında Kutlu Adalı ve Halil Falyalı noktaları var” ifadelerini kullandı.

“Toplumda yara olan bu cinayet aydınlatılmalıdır”

Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de dosyanın yeniden açılması gerektiğini savunan Peker, “Dönem artık değişmiştir. Toplumda yara olan bu cinayet aydınlatılmalıdır. Tüm siyasiler el birliğiyle sorumluluğunu yerine getirerek konuyu çözmelidir. Polis soruşturma açmalıdır. Muhalefette niyet var top UBP’dedir ve ortaya irade koymalıdır” şeklinde konuştu.

“CTP’nin bu dönemde çıkar elde etme gibi niyeti yoktur”

Daha önce hükümete yer aldığı halde CTP’nin neden Kutlu Adalı cinayetinin üzerine gitmediğiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt veren Akansoy, “Mecliste daha önce kurulan komitelerde CTP’liler çalıştı ancak sonuç alınamadı. Aile AHİM’e gitti ve soruşturmanın üzerine gidilmedi diye Türkiye’ye ceza verildi. CTP’nin bu dönemde çıkar elde etme gibi niyeti yoktur. Kutlu Adalı’nın Yenidüzen’in yazarı ve muhalif bir duruşunun olması elbette önemlidir ama Adalı cinayetinin aydınlanmamasının toplum için tüm ülke için önemi vardır. Mesela 4’lü koalisyon döneminde ne yapabilirdik, Sedat Peker o zaman konuşmamıştı” dedi.

“Türkiye’de iddianame çıkarsa aile Kıbrıs’ın dahil olmasını istemeli”

Türkiye’de başsavcılığın soruşturma açmasının önemli olduğunun söylendiğine vurgu yapan Akansoy, “Türkiye’de siyasilerin yargıyı baskı altına aldığını biliyoruz ancak ortaya irade konması önemlidir. Türkiye’de iddianame çıkarsa, aile Kıbrıs’ın da dahil olmasını istemeli. İstanbul odaklı sürecin ilerlemesi yetersizdir. Burada da soruşturma yapılmalı ve paralel hareket edilmeli” ifadelerini kullandı.

“Problem Türkiye ile ilgili ilişkilerin doğru kurgulanamamasındadır”

Ülkedeki müteahhitlerin 1 milyar TL’lik ihalenin Türkiye’de açılmasına tepki göstermesiyle ilgili konuşan Akansoy, “Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. Birçok konuda işbirliği yapılabilir ancak buradaki irade göz ardı edilmemelidir. Problem Türkiye ile ilgili ilişkilerin doğru kurgulanamamasındadır” şeklinde konuştu.

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05/06/2021 16:58