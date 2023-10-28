Akansoy 'Makamlar sizinse, çocuklar bizimdir’ eylemine destek belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP olarak, eğitimdeki sorunlarla ilgili velilerin organize ettiği bugün yapılacak “Makamlar sizinse, çocuklar bizimdir” eylemini selamladıklarını bildirdi.

Akansoy partisi adına yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyet, her konuda olduğu gibi eğitimde de uzun zamandır hiçbir adım atmamaktadır. Gerek binaların fiziki yapısı gerekse eğitimde yaşanan eksikliklere sırtını çeviren zihniyet, bu ülkenin çocuklarını mağdur etmekten başka hiçbir şey yapmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Akansoy, "ders kitaplarının içeriği, konteyner sınıflar, öğretmen eksiklikleri ve sözde tam gün eğitimle, eğitimi kaosa çevirenlere karşı sesini yükselten veli hareketinin yanında olduklarını" kaydetti.

Akansoy, bugün 16.00’da Gönyeli çemberinde düzenlenecek eyleme CTP olarak destek verdiklerini kaydederek, velilerin dediği gibi “Makamlar sizinse, çocuklar bizimdir” diyerek eyleme katılım çağrısı yaptı.