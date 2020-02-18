Akansoy: Maraş macerasının bedeli büyük olacak

Meclist konuşan CTP Milletvekili Asım Akansoy “Kıbrıs Sorunu ve Maraş Bağlamı” başlıklı konuşma yaptı.

Akansoy, bu konuda bir dizi tartışma yaşandığını ve konuşulması gereken çok şey olduğunu ifade ederek, 22 Eylül’de Ankara’da başlayan sürecin halkın yüzde 65’lik tavrından tamamen farklı olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş’ta düzenlenen toplantıda Güvenlik Konseyi’ne çok ters düşmeyecekleri vurgusunun yapılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Akansoy, Bakanlar Kurulu’nun açılacağı kararı üzerinden tartışmaların sürdüğünü söyledi.

Akansoy, Dışişleri Bakanı’nın daha önce “açacağız demedik envanter sayacağız” dediğini hatırlatarak son yapılan açıklamaların ardından bu açıklamanın da yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Güvenlik Konseyi’nin Maraş’ın özel statüsüne dikkat edin şeklinde açıklamalar yaptığını da anımsatan Akansoy, bu açıklamalara bir dizi örnek verdi.

Akansoy, uluslararası hukuktan elde edilenleri kaybetmemek için hassas davranılması gerektiğini söyleyerek, Taşınmaz Mal Komisyonu’yla birlikte hareket edilmesini önerdi.

Akansoy, Vakıflar İdaresi’yle ilgili iddiaların da yapılan açıklamalarla ortadan kalktığını söyledi.

Maraş’ın 5 milyar Euro ve 5 yıllık zaman dilimiyle eski haline gelebileceğinin söylendiğini hatırlatan Akansoy, “Bu Maraş macerasının bedelinin büyük olacağını düşünüyorum. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımlar umarım elimizden gitmez” dedi.

Akansoy, daha aktif siyaset yapılması ve hak ve çıkarlar konusunda ortak hareket edilerek yol alınması gerektiğine inandığını kaydetti.

18/02/2020 17:15