Akansoy: Nüfus konusu, çağdaş bir siyaset için temel bir konudur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, nüfus konusunun çağdaş bir siyaset için temel bir konu olduğuna dikkat çekti. Ada TV’de Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtlayan Asım Akansoy, kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

“Kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınmalıdır”

2018 yılının Kasım ayında dörtlü koalisyonda bir karar üretildiğini söyleyen Akansoy, bu kararın amacının emlak stokunun tüketilmesiyle ilgili olduğunu anımsattı. Söz konusu kararın 6 aylık bir süre için geçerli olduğunu belirten Akansoy, 6 ay sonra eski durumuna geri dönüldüğünü ifade etti. “İçinde bulunulan berbat durumla CTP’nin aldığı bu kararın hiçbir ilgisi yoktur” diye konuşan Akansoy, şu anda plansızlıktan ve denetimsizlikten kaynaklanan bir krizle karşı karşıya olunduğunu vurguladı. Teknik anlamda varılmış bir mutabakatla alınmış kararı, bugün içinde bulunulan durumla karşılaştırmanın komik olduğuna işaret eden Akansoy, arada hiçbir ilintinin olmadığını kaydetti. Akansoy, “Bu ülkede kayıt dışı ekonomi var ve kontrol altına alınmalıdır” dedi. İnsanlar ekonomik zorluklardan dolayı ellerindeki arazileri “çatır çatır” sattığına dikkat çeken Akansoy, gidişatın oldukça kötü olduğunu dile getirdi. “Bir an önce gerekli iradeyi göstermek yerine, CTP’nin 6 aylık uygulamasını göstermek aymazlıktır. Böyle bir akıl tutulması olabilir mi?” diye soran Akansoy, Ünal Üstel’in bugün yaptığı açıklamaya yönelik eleştirilerde bulundu.

“Dünyada KKTC denildiğinde kara paradan bahsediliyor”

Asım Akansoy, “CTP’yi Rum lobisine hizmet etmekle suçlamak, aymazlıkır” ifadelerini kullandı. “Kıbrıs Türk toplumunu bölerek, çatışma yaratarak birbirimize düşürmeyi hedefliyorlar” diye konuşan Akansoy, Kıbrıs Türk halkının gerçekleri çok net bir şekilde görebildiğini vurguladı. Akansoy, “Siz bu ülkenin arazilerini Rus mafyasına, İsrail mafyasına sattırdınız mı sattırmadınız mı? Bunu yaparken aracı kullanılmasına göz yumdunuz mu yummadınız mı?” diye sordu. CTP olarak yabancı sermayeye karşı olmadıklarının altını çizen Akansoy, “Biz yabancı sermayeye karşı değiliz. Bu ülkeye yabancı sermaye gelecek ve devletin uygun gördüğü alanlara yatırım yapacak. Ama burada kayıt dışılık üzerinden hareket edilmesi, sizi dünyaya rezil eden bir konudur. Dünyada KKTC denildiğinde kara paradan bahsediliyor. Kara para üzerinden hareketlenen bu gelişmeler sosyal alanlara da etki etmektedir” ifadelerini kullandı.

“KIBTEK batırılarak özele peşkeş çekilmek isteniyor”

Asım Akansoy, bir an önce bu ülkede çağdaş ve temiz ekonomik düzen üzerinde çalışılması gerektiğine işaret etti. Nüfus sayısıyla ilgili de konuşan Akansoy, şu şekilde devam etti: “Nüfus konusu çağdaş bir siyaset için temel bir konudur. Nüfusunuzu bilmek planlama yapabilmek için çok önemlidir. Bizim ülkemizde insanlar göç ediyor. Kontrolsüz bir şekilde vatandaşlık veriliyor. Bu toplum, doğal olarak bütünsellik sağlayamıyor. Nüfus artışı bizi nereye taşıyacak? Ekonomiye kara para üzerinden yatırım yapılmaktadır. Bu Kıbrıs Türk toplumunu bitirme projesine dönecektir. Bu zihniyetin bir an önce gitmesi gerekmektedir. Biz insanlarımızın göç etmesine olanak sağlarsak bu iş nereye varacak?” Enerji konularıyla ilgili de konuşan Akansoy, KIBTEK’in batırılarak özele peşkeş çekilmek istendiğine dikkat çekti. Asgari ücretle ilgili soruyu yanıtlayan Akansoy, iktidara geldiklerinde asgari ücret yasasını değiştireceklerinin altını çizdi. Asgari ücret komisyonunu genişleteceklerine işaret eden Akansoy, asgari ücretin kategorilere ayrılmasının gerekeceğini belirtti. Dar gelirlinin alım gücünün artırılmasının önemine işaret eden Akansoy, asgari ücretlinin ev, araba almasının hayal olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, nüfus konusunun çağdaş bir siyaset için temel bir konu olduğuna dikkat çekti. Ada TV’de Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtlayan Asım Akansoy, kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

“Kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınmalıdır”

2018 yılının Kasım ayında dörtlü koalisyonda bir karar üretildiğini söyleyen Akansoy, bu kararın amacının emlak stokunun tüketilmesiyle ilgili olduğunu anımsattı. Söz konusu kararın 6 aylık bir süre için geçerli olduğunu belirten Akansoy, 6 ay sonra eski durumuna geri dönüldüğünü ifade etti. “İçinde bulunulan berbat durumla CTP’nin aldığı bu kararın hiçbir ilgisi yoktur” diye konuşan Akansoy, şu anda plansızlıktan ve denetimsizlikten kaynaklanan bir krizle karşı karşıya olunduğunu vurguladı. Teknik anlamda varılmış bir mutabakatla alınmış kararı, bugün içinde bulunulan durumla karşılaştırmanın komik olduğuna işaret eden Akansoy, arada hiçbir ilintinin olmadığını kaydetti. Akansoy, “Bu ülkede kayıt dışı ekonomi var ve kontrol altına alınmalıdır” dedi. İnsanlar ekonomik zorluklardan dolayı ellerindeki arazileri “çatır çatır” sattığına dikkat çeken Akansoy, gidişatın oldukça kötü olduğunu dile getirdi. “Bir an önce gerekli iradeyi göstermek yerine, CTP’nin 6 aylık uygulamasını göstermek aymazlıktır. Böyle bir akıl tutulması olabilir mi?” diye soran Akansoy, Ünal Üstel’in bugün yaptığı açıklamaya yönelik eleştirilerde bulundu.

“Dünyada KKTC denildiğinde kara paradan bahsediliyor”

Asım Akansoy, “CTP’yi Rum lobisine hizmet etmekle suçlamak, aymazlıkır” ifadelerini kullandı. “Kıbrıs Türk toplumunu bölerek, çatışma yaratarak birbirimize düşürmeyi hedefliyorlar” diye konuşan Akansoy, Kıbrıs Türk halkının gerçekleri çok net bir şekilde görebildiğini vurguladı. Akansoy, “Siz bu ülkenin arazilerini Rus mafyasına, İsrail mafyasına sattırdınız mı sattırmadınız mı? Bunu yaparken aracı kullanılmasına göz yumdunuz mu yummadınız mı?” diye sordu. CTP olarak yabancı sermayeye karşı olmadıklarının altını çizen Akansoy, “Biz yabancı sermayeye karşı değiliz. Bu ülkeye yabancı sermaye gelecek ve devletin uygun gördüğü alanlara yatırım yapacak. Ama burada kayıt dışılık üzerinden hareket edilmesi, sizi dünyaya rezil eden bir konudur. Dünyada KKTC denildiğinde kara paradan bahsediliyor. Kara para üzerinden hareketlenen bu gelişmeler sosyal alanlara da etki etmektedir” ifadelerini kullandı.

“KIBTEK batırılarak özele peşkeş çekilmek isteniyor”

Asım Akansoy, bir an önce bu ülkede çağdaş ve temiz ekonomik düzen üzerinde çalışılması gerektiğine işaret etti. Nüfus sayısıyla ilgili de konuşan Akansoy, şu şekilde devam etti: “Nüfus konusu çağdaş bir siyaset için temel bir konudur. Nüfusunuzu bilmek planlama yapabilmek için çok önemlidir. Bizim ülkemizde insanlar göç ediyor. Kontrolsüz bir şekilde vatandaşlık veriliyor. Bu toplum, doğal olarak bütünsellik sağlayamıyor. Nüfus artışı bizi nereye taşıyacak? Ekonomiye kara para üzerinden yatırım yapılmaktadır. Bu Kıbrıs Türk toplumunu bitirme projesine dönecektir. Bu zihniyetin bir an önce gitmesi gerekmektedir. Biz insanlarımızın göç etmesine olanak sağlarsak bu iş nereye varacak?” Enerji konularıyla ilgili de konuşan Akansoy, KIBTEK’in batırılarak özele peşkeş çekilmek istendiğine dikkat çekti. Asgari ücretle ilgili soruyu yanıtlayan Akansoy, iktidara geldiklerinde asgari ücret yasasını değiştireceklerinin altını çizdi. Asgari ücret komisyonunu genişleteceklerine işaret eden Akansoy, asgari ücretin kategorilere ayrılmasının gerekeceğini belirtti. Dar gelirlinin alım gücünün artırılmasının önemine işaret eden Akansoy, asgari ücretlinin ev, araba almasının hayal olduğunu kaydetti.