Akansoy Özersay’a çıkıştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, sosyal medya hesabı üzerinden bir ileti yayınlayarak, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a sert çıktı. Son günlerde yaptığı açıklamalarla çözüm yanlılarının tepkileri çeken Özersay’a “Sn.Dışişleri Bakanı bize ders veriyor. “Çözüm istiyorsanız bunları bilmek zorundasınız ! diyor.” Kendisi bizim bilgimizi sorgulamak ve halka ders vermek yerine, kendi siyasi sorumluluğunu yerine getirmeli,hükümet programına bağlı kalmalıdır. Susuyorsak sorumluluğumuzdandır!” ifadeleri ile yüklenen Akansoy’un bu çıkışının hükümet çevrelerinden de yankı bulduğu düşünülüyor.