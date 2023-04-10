Akansoy: Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, hükümetin Kamu İhale Yasa Değişikliği ile KIB-TEK’i ihalesiz ve 15 yıllığına devre konusunu ileri götürmede ısrarlı davrandığını belirterek, bu ısrarların bilimsel gerçeklerle akıl ve mantıkla hiçbir alakasının bulunmadığını vurguladı.

Açıklama şöyle:

“UBP-YDP-DP hükümeti, Kamu İhale Yasa Değişikliği ile, KIB-TEK’i AKSA’ya ihalesiz ve 15 yıllığına devretme konusunu ileri götürmede ısrarlı davranıyor. Israrlarının, bilimsel gerçeklerle akıl ve mantıkla hiçbir alakası yok.

UBP’nin derdi bu ülke de değil. UBP Meclis içindeki çoğunluğunu kullanarak, bu denli önemli bir konuda çoğunluk diktatörlüğü ile biz yaparız olur diyor. Bu ancak ya aldıkları emirle ya da rantla açıklanabilir. Başka bir şekilde açıklamak mümkün değil.

Şu anda hem Mecliste hem de sokakta mücadelemiz sürmektedir. CTP iktidarı, halkı zarara uğratacak bu uygulamayı hem geri alacak hem de hesabını, kararı alacak olanlardan mutlaka soracaktır. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın!”

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10/04/2023 19:01