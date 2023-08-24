Akansoy: Pile konusu net bir şekilde provokasyon

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Meclis Genel Kuruu'nda konuşmasının başında, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Kıbrıs Sorunuyla ilgili kendisinden farklı düşünenler için bir televizyonda yaptığı açıklamada, sarf ettiği sözü geri çekmesini ve özür dilemesini istedi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Töre “Benim söylediğimde kişileri hedef alan bir şey yok, bir parti ismi de kullanmadım” yanıtını verdi.

Töre’nin Meclis Başkanı sıfatıyla böyle bir görüşü ortaya koymasını “büyük bir talihsizlik” olarak niteleyen Akansoy, “Kıbrıslı Türklerin bu ve benzeri yöneticileri hak etmediğini” savunarak, bu sözü Töre’ye iade ettiklerini belirtti.

“Pile konusunun net bir şekilde provokasyon olduğunu” iddia eden Akansoy, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda itibar kaybettiğini söyledi.

“Kıbrıslı Türkler bu şekilde algıya maruz kalmamalıydı” diyen Akansoy, yolun yapımına insani bir mesele olması nedeniyle karşı olmadıklarını söyledi. Akansoy, yol yapımının, müzakere ve diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Bazı bakanlıkların yönetilmesinde hatalar olduğunu ve bunların bilinçli şekilde yapıldığını dile getiren Asım Akansoy, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmek istediğini belirtti.

Limanlar ve enerji alanlarının stratejik alanlar olduğunu kaydeden Akansoy, yapılan uygulamaların yanlış olduğunu anlattı. Enerjinin özel tekele devredilmemesi gerektiğini ifade eden Akansoy, ihalenin ve denetimin olmadığı yerde siyasi rant olduğunu savundu. CTP’nin Kalecik üç sözleşmesini mahkemeye taşıdığını dile getiren Asım Akansoy, sözleşmenin elektrik enerjisi üretimini Aksa’ya devrettiğini savundu. Akansoy, burada ekonomik akıl olmadığını ifade etti.

Mahkemenin vereceği karara saygılı olduklarını dile getiren Akansoy, yıllardır enerjide, Kıbrıslı Türklerin üretimden kopartılmaması gerektiğini söylediklerini belirtti.