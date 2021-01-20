CTP Milletvekili Asım Akansoy, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin geçen cumartesi günü aldığı “kapanma kararının” uygulanamamasının, üst komite ile Balkanlar Kurulu arasındaki “yetki krizinden” değil, “ekonomik krizden” kaynaklandığını söyledi. Akansoy, “Hükümet, maddi olarak kapanmayı uygulayabilecek durumda değil, bu nedenle ekonomi konusunda bir denge bulunmaya çalışıldı” dedi. Akansoy, “Sağlık kavga değil, dayanışma gerektirir” diye konuştu.

Asım Akansoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Doğru karar vermek için acele etmemek lazım”

Asım Akansoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin olağanüstü çaba göstermesine rağmen sağlık yönetiminde ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, zor bir dönemden geçildiği için muhalefet olarak sağlık konusunda hassas davrandıklarını, öneri yaptıklarını ve ağır eleştirilerde bulunmadıklarını söyledi.

Asım Akansoy, aşı programı konusunda sıkı bir çalışma yapılması gerektiğini savunarak, “Aşı başvuruları konusunda yaşlılara önce mail ardından iki ayrın internet sitesi önerildi. Eylem planları hazırlanmalı. Doğru karar vermek için acele etmemek lazım. Sağlık örgütleri ile işbirliği içinde olmak lazım” dedi.

“Sağlık, kavga konusu olmamalı”

Sağlık Bakanlığının yayınladığı önergelerin takip edilmesi ve dedikodularla hareket edilmemesi gerektiğine işaret eden Akansoy, “Sağlık kavga konusu değil, dayanışma gerektirir” diye konuştu.

Akansoy, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ayrı olarak aldığı kararlar sonrasında yaşananları şu şekilde yorumladı:

“Bakanlar kurulu kararları oybirliği ile geçer, herhangi bir bakan ‘hayır’ oyu verirse karar geçmez. Başbakan bazen, bakanlara sormadan karar alır, farklı görüşte olan bakan otoriteyi sarsmamak için hayır demez. Kabinede zaman zaman böyle şeyler olabilir. Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirlerde yetki Sağlık Bakanlığına verildi, bu nedenle komitenin aldığı kararlar kabul edilmelidir. Bakanlar Kurulu ile üst komitenin arasında yaşananların kaynağı yetki krizi değil ekonomik krizdir. Hükümet, kapanmayı uygulayabilecek durumda değil, bu nedenle ekonomi konusunda bir denge bulunmaya çalışıldı. Başbakan, sağlık bakanı ve üst komitenin aldığı kararlara koşulsuz uymalıdır. Tekrarlanacak krizlerle komite istifa ederse, büyük kriz olur Ali Pilli de koltuğunda oturamaz.”

“Halkla ilişkiler konusunda başarılı olunamadı”

Asım Akansoy, Marttan beri sağlık konusunda çalışmalar yapıldığına ancak halkla ilişkiler konusunda başarılı olunamadığına vurgu yaptı.

Tadil edilen yasada Sağlık Bakanlığı ve belediyelere denetleme yetkisi verildiği ancak sağlık bakanının konuyu bakanlar kuruluna getirmediğinin sorulması üzerine Akansoy, “Denetlemenin tanımlanması lazım. Denetleyecek kişiler, polisin önüne geçemez. Denetleme için ayrıca yetişmiş eleman olmalı” ifadelerini kullandı.

“Yapılan müdahale bumerang gibi gelir sizi vurur”

Meclis başkanının 4’ncü denemede seçildiğinin ve kime mesaj verildiğinin değerlendirilmesi istenen Akansoy, “Meclis başkanının seçilememesi içinde bulunduğumuz durumun resmidir. Cumhurbaşkanı seçimi öncesi yapılan müdahaleler, yanlışlar, UBP kurultayının yarım kalması, azınlık hükümeti kurulması için HP’den istifaların olması gibi. Yapılan müdahale bumerang gibi gelir sizi vurur. 1990 seçimlerine yaşananlar, 30 yıl sonra tekrar yaşandı. Bu kriz, hükümet, meclis ve bütçe çalışmalarını etkiler. Bir kişinin leyine müdahale edildiğinde toplum olumsuz etkileniyor” diye ifade etti.

Asım Akansoy, cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapılan müdahaleler sonucu seçtirildiğini ifade ederek, “Tatar, yabancı diplomatlarla her görüşmesinde ‘beni halk seçti’ diyor. Muhalefet olarak sağduyulu davranacağız ancak yapılan müdahale ile seçtirilen cumhurbaşkanı seçimlerinde yaşananları unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



20/01/2021 21:35