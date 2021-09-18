Akansoy: Saner adeta, ‘ekonomiyi denetlemekten aciz olduklarını’ itiraf ediyor

CTP Mağusa milletvekili Asım Akansoy, UBP Kurultayı’nın ülke çıkarlarının önüne geçtiğini, böyle bir düzenin sürdürülmesinin mümkün olmadığını, ülkenin bir partinin kurultayı nedeniyle dondurulamayacağını ifade ederek, “Hizmet devam etmelidir. Demokratik sistemi etkileyecek bir kurultay yapılmamalıdır” dedi.

Başbakan Saner’in ‘hükümet, toplum ve kurultay baskısından’ dolayı sıkıştığını ve tuhaf açıklamalar yaptığını belirten Akansoy, Başbakan Saner’in serbest piyasa ve pahalılık konusunda “Ayşe Abla/ Fatma Teyze piyasayı denetler” demesinin ‘hükümet olarak ekonomiyi denetlemekten aciziz’ anlamına geldiğini vurguladı.

Asım Akansoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Saner, hükümet, toplum ve kurultay baskısından dolayı sıkıştı”

Başbakan Ersan Saner’in “CTP’nin elini taşın altına koymayıp hükümete girmediği ve muhalefette de öneride bulunmayıp, sürekli eleştiri yaptığı” yönündeki ifadelerini değerlendiren Akansoy, “Koalisyon güvene dayalıdır, güven olmazsa yürümez. UBP ile hükümete girmenin bir faydası olmadığını söyledik. Hükümet başarılı olamayınca erken seçim çağrısı yaptık. Saner, hükümet, toplum ve kurultay baskısından dolayı sıkıştı. Kendisi bile bu hükümette sorun yaşıyor. Bakanlıklar ayrı hareket ediyor. Yaşananlar doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor” dedi.

“Küçük bir UBP’li zümre dışında ülkenin çoğunluğu zor durumdadır”

Hükümetin başarısızlıkla ülkeyi karanlığa boğduğunu belirten Akansoy, “Alım gücü düştü. Küçük bir UBP’li zümre dışında ülkenin çoğunluğu zor durumdadır. Vatandaşlıkların gelişi güzel dağıtılması sorunlu akaryakıt gelmesi, eğitim ve sağlık sorunları bizi etkiliyor. Biz birçok konuda yazılı öneri yapıyoruz. Örneğin, eğitimle ilgili fırsat eşitliği konusunda öneriler yaptık. Düz ve basit bir muhalefet yapmadık önerilerimizi de yapıyoruz. Vatandaşlık yasasının geçirilmesini de öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“UBP kurultayı, ülke çıkarlarının önüne geçti”

Hükümet programına göre erken seçimin ekim ayında yapılmasının öngörüldüğünü dile getiren Akansoy, “UBP kurultayı, ülke çıkarlarının önüne geçti. Böyle bir düzen sürdürülemez. Ülke, bir partinin kurultayı nedeniyle dondurulamaz. Hizmet devam etmelidir. Demokratik sistemi etkileyecek bir kurultay yapılmamalıdır. Müdahaleye davetiye çıkararak cumhurbaşkanlığı seçimi ve UBP kurultayında demokrasiyi zedelediler” şeklinde konuştu.

“Kurultayla ilgili duyumlar alıyoruz”

Ersan Saner’in yaptığı açıklamalarla UBP adaylarını Türkiye ile karşı karşıya getirmek istediğine işaret eden Saner, “Erhan Arıklı’nın ‘Türkiye’yi sevenler ve sevemeyenler’ sözleri gibi Saner de bu taktiği kullanıyor. Türkiye’deki siyasi düzen değişebilir. Biz kendimize bakmalıyız, oranın istediğiyle değil kendi irademizle hareket etmeliyiz. Yine müdahale konusunda duyumlar alıyoruz” dedi.

“Ayşe Abla” açıklaması denetleyemiyoruz demektir”

Başbakan Saner’in serbest piyasa ve pahalılık konusunda “Ayşe Abla/ Fatma Teyze piyasayı denetler” sözlerini değerlendiren Akansoy, “Bu açıklama ‘hükümet olarak ekonomiyi denetlemekten aciziz’ demektir” ifadelerini kullandı.

“Amcaoğlu maliye bakanlığındaki performansı eğitim bakanlığında gösteremiyor”

Yüz yüze eğitimin başlaması hakkında konuşan Akansoy, “111 okulun 18 tanesinde dönüşümlü eğitim yapılıyor, bu okullardaki öğrenciler, genelin yüzde 50’sidir. Zamanında adım atılmadı. Bu çocuklar evde kalacağında ne yapacak kim ilgilenecek? Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığındaki performansı Eğitim Bakanlığında gösteremiyor” diye konuştu.

“Okullara UBP’ye kontenjan verilerek istihdam yapılmak istenmesi yanlıştır”

UBP’li kişilerin okullara istihdam edilmek istendiğini ifade eden Akansoy, “Okullara UBP’ye kontenjan verilerek istihdam yapılmak istenmesi yanlıştır. Öğretmenler ‘böyle rezalet olmaz’ diyor” ifadelerini kullandı.

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18/09/2021 16:57