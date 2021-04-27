Akansoy: Taraflar, kimseyi rahatsız etmeyen genel ifadeler içeren bir metne imza atabilir

CTP Mağusa milletvekili Asım Akansoy, Cenevre’deki gayrı resmi görüşmelerde ‘Ne çıkacağının belli olmadığını’ ama bir tahminde bulunmak gerekirse, görüşme masasının devrilmeyeceğini, ‘haziran ayında toplantılara devam etme kararı” çıkabileceğini söyledi.

Cenevre’deki görüşmelerin bağlayıcı olmayabileceğini ama ‘İki taraf çözüm konusunda ortaya irade koydu’ gibi kimseyi rahatsız etmeyen genel ifadelerin yer aldığı bir metin ortaya çıkabileceğini ifade eden Akansoy, “İki ayrı devlet tartışmasına girilmeyecek. Guterres’in akşam yemeğinde bir metin okuması beklenir. İki tarafın da metine imza atma ihtimali yüksektir” dedi.

Asım Akansoy, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı, Cenevre’de gerçekleştirilecek gayrı resmi 5+1 BM konferansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Cenevre’deki toplantı kararı istişarelerden dolayı alındı”

Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın parti başkanları düzeyinde davet yaptığını ancak CTP’nin parti Genel Başkanı Tufan Erhurman’ın yanı sıra CTP milletvekili Fikri Toros ile birlikte iki kişi ile Cenevre’ye gittiğini söyledi.

Asım Akansoy, diplomaside ayar yapmanın mümkün olduğunu ancak burada halkların kabul edeceği bir çözüm konusunda ayar yapılması gerektiğini savunan Akansoy, “Toplantı gelişigüzel yapılan bir toplantı değil. Berlin’de yapılan toplantı sonucunda kararlaştırılan bir toplantıdır. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dönemin cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşme yapmasının ardından bu toplantı kararını aldı” dedi.

“Liderler, Berlin’de metinlere ve belgelere mutabık kaldı”

Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cenevre’deki toplantıda artık ‘Beyaz sayfa açılacağını’ söylediğine dikkat çekerek, “Bu bir algı operasyonudur. Hatırlayın, Berlin’deki görüşmelerden sonra Guterres, ‘İki toplum lideri de federasyona dayalı bir çözümle ilgili verimli bir toplantı yaptı ve sunduğum metinler ile belgelere mutabıktırlar’ diye açıklama yapmıştır” şeklinde konuştu.

“BM Güvenlik Konseyi federasyonu savunuyor”

BM Güvenlik Konseyi’nin federasyonu savunduğundan bahseden Akansoy, “Görüşme masasına çağrıldıklarında zemin bellidir. Tatar, iki ayrı devlet formülünü ortaya koyabilir ve kendi görüşlerini söyleyebilir ancak hükmü bir yere kadardır” ifadelerini kullandı.

“İki tarafın da metine imza atma ihtimali yüksek”

Cenevre’deki gayrı resmi görüşmelerde ‘Ne çıkacağının belli olmadığına’ işaret eden Akansoy, “Görüşme masası devrilmeyecek. Haziran ayında toplantılara devam edileceğini bekliyoruz. Buradaki görüşmeler bağlayıcı olmayabilir. ‘İki taraf çözüm konusunda ortaya irade koydular’ gibi kimseyi rahatsız etmeyen ifadeler kullanılabilir. İki ayrı devlet tartışmasına girilmeyecek. Guterres’in bu akşam yemekte bir metin okuması beklenir. İki tarafın da metine imza atma ihtimali yüksektir” dedi.

“Türkiye görüşmelerin devamını istiyor”

Dünyanın sorunlarını bırakan BM Genel Sekreteri’nin iki gün boyunca ne görüşeceğinin merak edildiğini aktaran Akansoy, “Türkiye’nin AB ve Yunanistan ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler görüşülecek. Kıbrıs’ı da ilgilendiren konular ele alınacak bu nedenle Türk tarafının görüşmelerin devam etmesini ve masanın devrilmemesini istediği duyumlarını aldık” diye konuştu.

“Rum tarafını korkutmak amacıyla haberler yapılıyor”

İngiltere’de basında “KKTC tanınacak” diye yayınlanan haberi değerlendiren Akansoy, “Spekülasyondur. Daha önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kıbrıs’ta çözüm modeli federasyon demişti. Rum tarafını ürkütmek ve korkutmak amacıyla yapılan haberlerdir” dedi.

“Tatar, meclise gelmedi”

Güney Kıbrıs’ta Anastasiadis’in muhalefetle sorunları olmasına rağmen Kıbrıs konusunda konsensüs sağlandığını anlatan Akansoy, “Anastasiadis’in AKEL’le ve DİSİ’yle, Neofitu’yla kavgası var. Rum Ulusal Konseyi’nde kendi kendilerini eleştirirler ancak konsensüse varırlar. Tatar ise iki ayrı devleti maksimize etti ve federasyonu dışladı. Meclise davet ettik, gelmedi. Demokrasinin temsil edildiği meclise nasıl olur da cumhurbaşkanı gelmez, anlaşılabilir değil” ifadelerini kullandı

“Tatar, birlik sağlamadan gitti”

Muhalefet olarak dertlerinin salt bilgi alışverişi olmadığını anlatan Akansoy, “Tatar’ın görüşleri ile bizimkiler farklıdır ancak ortak akılda buluşulabilir. CTP, Güney Kıbrıs’taki bazı siyasi partilerle temas halindedir. Halkımızın çıkarını korumak için çalışalım. Tatar, birlik sağlamadan gitti. Kıbrıs Türkü’nün sesi için bölünmüşlük olacak” şeklinde konuştu.

“Pandemi şartlarına rağmen mitinge geldiler”

Çözüm zemininin federasyon olmasıyla ilgili yapılan miting hakkında konuşan Akansoy, “Çok sayıda insan pandemi şartlarına rağmen sokağa çıktı. Gözlerimiz yaşardı. Bu şartlarda sokağa çıkıyorlarsa oturup düşünülmeli. Kapanmada bu irade ortaya konuluyor. Varoluş kaygısı çözüm perspektifini olgunlaştırılıyor. İçimize kapanalım ve düzeltelim sonra Kıbrıs sorunu çözülürse işin kaymağı olur deniliyordu. Çözüm zemini federasyondur” dedi.

“Çözüme ihtiyaç olduğunu meydandaki UBP’liler de söyledi”

Mitinge gelenlerin düzenin sürdürülemez olduğunu düşündüğünden bahseden Akansoy, “Sadece içte değil dışta da sorun bulunduğunu ve çözüme ihtiyaç olduğunu meydandaki UBP’liler de söyledi. Meydanda çok genç vardı. İki maske taktılar ve kendilerini korudular. Müthiş bir gösteriydi. Herkesi kutlarım” ifadelerini kullandı.

“Yok olmamak için bu riski almalıydık”

Mitinge çağrı yapılmasının eleştirilmesiyle ilgili konuşan Akansoy, “İlk kapanan ve dayanışma yapanlar mitinge gelenlerdir. Sorumsuzluk ve kontrolsüzlük yoktur. Kapalı ortam değildi açık alandaydık. Bulaş olacağını düşünmem. Risk elbette var. Var oluş ve yok oluş arasında bu riski almalıydık, pandemi olmasa daha çok insan katılırdı” şeklinde konuştu.

“Yasama, yürütme ve yargıda uzlaşı sağlandı”

Kıbrıs konusunda Türk tarafından egemenlik vurgusu yapılırsa ayrı bir devlete dayalı eşitliğin savunulacağına dikkat çeken Akansoy, “Bu durum KKTC’nin tanınmasıdır. Bugüne kadar mümkün olmadı. Guterres ile görüşmelerde yakınlaşmalar oldu. Anlaşılacak federasyonda yasama, yürütme ve yargıda uzlaşı sağlandı. Varılan mutabakatla yeni düzenlemeler olacak. Bunlar, AB’nin istediği yetkilerdir” dedi.

“KKTC, Kıbrıs Türk Devleti olarak devam edecek”

Akansoy, Türk ve Rum kurucu devletlerinden oluşacak federasyon hakkında şöyle konuştu:

“Federasyonda tek dışişleri ve maliye bakanı olacak. KKTC, Kıbrıs Türk Devleti olarak devam edecek. Kıbrıs Cumhuriyeti ise Kıbrıs Rum devleti olacak. Federasyon eşit statüde iki kurucu devletten oluşacak. İki kesimli ve toplumlu olacak. Tek egemenlik ve uluslararası kimlik olacak. Kurucu devletler tüm yetkilerini federal hükümetten serbestçe geri alınamaz şekilde kullanacak. Hiçbir taraf diğerinin üzerinde otorite edip hükmedemeyecek. Londra’daki elçiliğe Türk devleti kendi temsilcisini atayabilecek. Kültür, sanat, ekonomi, turizm ve finansal yatırımla ilgili konularda Türk devleti anlaşma yapabilir. Federal devlete bağlı kalınmayacak. Dinamik ve üretken bir yapı var. Federasyonda, azınlık veya çoğunluk yoktur. Siyasi eşitlik olacak.”

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27/04/2021 13:33