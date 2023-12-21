Akansoy: Taşıdıkları zaafiyetle hepimize büyük zarar veriyorlar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, kişisel sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a tepki gösterdi. Akansoy "Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin bey, Türkiye’ye gitmek isteyenler vizeye başvursun dedi.Yani Ersin bey, temsil ettiğini iddia ettiği bir halka, ne haliniz varsa görün diyor."ifadelerini kullandı.

Akansoy'un açıklaması şöyle:

Bir süredir, insanlarımıza yokluğu, yoksunluğu yaşatanlar için “utan ve git” diyoruz.

Utanırlar utanmazlar ayrı bir konu. Ancak mesele bu değil. Ülkenin her yanını sarmış büyük kirlilik, ekonomik, siyasal, sosyal ve ahlaki erozyonu da beraberinde getiriyor. Bunu yaratanların pervasızlığı her geçen gün bizi daha da geriletiyor.

Farklı düşüncelere saygı duymanın toplum olmak için esas , farklılık içinde birlik kültürünün toplumsal bütünlüğü koruduğunu dolayısıyla bunun sorumluluğunu taşımak ve geliştirmek için çalışmanın, bir toplumu yönetmenin temeli olduğunu bilmeyenler veya bilip de umursamayanlar ne yazık ki bu ülkeyi yönettiğini iddia ediyor.

Taşıdıkları büyük bir zaafiyetle hepimize büyük zarar vermektedirler.

Bakınız,

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin bey, Türkiye’ye gitmek isteyenler vizeye başvursun dedi.

Yani Ersin bey, temsil ettiğini iddia ettiği bir halka, ne haliniz varsa görün diyor.

Bizi tek tanıyan ülkeye gitmek için vize alın diyor.

Alırsınız almazsınız beni ilgilendirmez diyor aslında.

Böylelikle, Türkiye üzerindeki etkisinin, ağırlığının sıfır olduğunu, ciddiye alınmadığını da yeniden bize gösteriyor.

Bu zaafiyet, gerçekten de ne denli etkisiz eleman olduklarını gösteriyor.

Bu ülkenin aydınların ve gazetecilerin, düşünceleri ve kalemleri ile yaşayanların gerekçesiz ötekileştirmesi, düşmanlaştırılması ve kendilerine terörist muamelesi nasıl kabul edilebilir ?

Hem kabul edilemez hem de bununla mücadele etmek ve çözmek yerine, edilgen, pasif, ezik bir pozisyon almak utanılacak bir durumdur.

Bilsinler ki utansalar da utanmasalar da gidecekler…