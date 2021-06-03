Akansoy: Tatar, bu konuda bir irade ortaya koymalı

CTP Milletvekilli Asım Akansoy, “Ülkedeki Ekonomik durum” konusunda yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet’i 58. Ölüm yıldönümünde andığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı basın açıklamasına değinen Akansoy, Kutlu Adalı cinayeti konusunda gösterilen iradenin önemine işaret ederek, aynı iradenin KKTC’de de gösterilmesini temenni etti.

KKTC ve TC arasında ortak veya paralel bir soruşturma yapılabileceğini ifade eden Akansoy, konu hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı açıklamalara değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasında soruşturmayı yakından takip ettiğini dile getirdiğine işaret eden Akansoy, konu hakkında Meclis araştırma komitesinin oluşturulamadığını, üye sayısında anlaşılamadığını, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu konuda bir irade ortaya koymasını talep etti.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Akansoy, bu konunun hayatın her alanını kapsadığına işaret ederek, KKTC olarak nasıl bir yol haritasına sahip olunduğunu, nasıl ilerleneceğini bilmediklerini, dünyaya entegrasyonun nasıl ilerleyeceğinin de bilinmediğini savundu.

Güven arttırıcı önlemler konusunda Cumhurbaşkanı Tatar’ın ne düşündüğünü bilmek istediklerine işaret eden Akansoy, Kıbrıs konusunda belirsizliğin devam ettiğini vurguladı.

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03/06/2021 18:33