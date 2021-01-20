Akansoy: Tatar, federasyon tezine dönebilir ama Ertuğruloğlu dönmez

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “Egemenliğimiz tanınırsa çözüm masasına otururuz” demesinin aslında masaya oturmamak anlamı taşıdığını söyledi. Akansoy, BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre, iki liderin de görüşmelere toplum lideri olarak gideceğini vurguladı.

Akansoy, Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabaları çerçevesinde, önümüzdeki süreçte Türkiye’nin yeniden federasyon tezine dönmesi durumunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da “taktik gereği iki devletliliği ön plana çıkardıklarını, aslında federasyon teziyle müzakere edebileceklerini” söyleyebileceğini kaydetti. Akansoy, bir anlamda Tatar’ın ileride federasyonu savunabileceğini ama Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruluğlu’nun kesinlikle bunu yapmayacağını kaydetti. Akansoy, Ertuğruloğlu’nun gerekirse görevi bırakabileceğini ama federasyon tezini kesinlikle benimsemeyeceğini iddia etti.

Asım Akansoy, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Anastasiadis, masaya ‘Güven Yaratıcı Önlemler’ getirebilir”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında gerçekleşecek 5’li gayrı resmi toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akansoy şöyle konuştu:

“BM Genel Sekterleri’nin görevi, BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlar çevresinde sorunları çözmektir. Mesela iki halk, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ üzerinde uzlaşırsa, BM bir şey diyemez.

Türk tarafı son zamanlarda BM parametreleri dışında çözümü savunuyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki ayrı egemen devleti savunuyor. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise konfederasyonu savunuyor. Tatar ve ekibi ise konfederasyonu ağzına almıyor. Ertuğruloğlu, kendi siyasi görüşleri çerçevesinde daha tutarlı açıklama yapıyor, söyledikleri Rauf Denktaş’ın toplumlararası değil, devletten devlete teziyle örtüşüyor.

Ertuğruloğlu’nun yaptığı; ‘yapıcı belirsizlik’ diye literatüre giren ‘durumu idare etme’ tavrıdır. Yani sokak ağzıyla ‘gandır çocuğa taksim istesin’ tavrı.

Güvenlik Konseyi kararlarının değişmesi için 5 üye devletin geçmişte aldığı kararının değişmesi gerekir. Rumlarla iyi ilişkileri olan Rusların ikna edilmesi kolay değil. İki ayrı devlet üzerinden ayrılıkçı bir yöntem kabul edilebilir değil.

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından KKTC’nin 24 saatliğine tanınmasını istiyorlar. Cumhurbaşkanı Tatar’ın ‘Egemenlik tanınırsa masaya oturulur’ denemesi çözüm masasına oturmamak demektir. Güvenlik Konseyi kararlarına göre, iki lider de görüşmelere toplum lideri olarak gidecek.

Tatar, görüşmede ‘KKTC devletinin seçilmiş lideriyim ve ayrı iki egemen devlet isterim’ diyecek. Bu öneri, toplumun değil Tatar’ın önerisidir.”

Rum Lider Nikos Anastasiadis gayrı resmi beşli görüşmede ‘Biz BM’nin öngördüğü çerçeve kapsamında çözüm istiyoruz ancak Türklerin tutumundan dolayı uzlaşamıyoruz’ diyeceğini, ‘barış meleğiymiş’ gibi davranacağını ifade eden Asım Akansoy, “Rum lider, ‘Güven Yaratıcı Önlemleri’ masaya getirebilir. Türkiye, Doğu Akdeniz’de ve Avrupa Birliği sürecinde avantaj elde etmek istiyor. Kıbrıs’ta çözüm çabaları için bunlar önemlidir. Kıbrıs Cumhuriyeti ise gemilerinin Türkiye pazarına girmesini ve Maraş’ın kendilerine iade edilmesini istiyor. Rum tarafı, ‘Bunlar olursa Mağusa ve Ercan Limanları, uluslararası alana açılabilir’ diyebilir” dedi.

Türkiye’nin yeniden tavır değiştirip, “federasyon tezine” dönmesi halinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın ileride “federasyon teziyle müzakere masasına” oturabileceğini, taktik gereği “iki devletliliği” gündeme getirebileceğini, bir anlamda federasyonu savunabileceğini belirten Asım Akansoy, “Ancak bence Tahsin Ertuğruloğlu, ‘federasyonu savunuyoruz’ demez” diye görüş belirtti. Akansoy, Ertuğruloğlu’nun gerekirse görevi bırakabileceğini ama federasyonu savunmayacağını iddia etti.

“Hükümet ortaklarının açıklamaları, aralarında güvensizlik olduğunu gösterdi”

Meclis başkanlığı seçimine tek aday olarak Resmiye Eroğlu Canaltay’ın kendi partisinden ve hükümet ortaklarından destek görmediğine vurgu yapan Akansoy, “Parti içinde yapılan seçimle aday olan kişiye partisinin ve hükümet ortaklarının oy vermemesi kabul edilemez. Ortakların ilk turda ‘durumu görmek için oy vermedik’ açıklamaları, birbirilerine karşı güvensizlik olduğunu gösterdi” dedi.

“Parti içindeki sorunu çözemeyenler, ülke sorununu çözemez”

Siyasi partilerde son zamanlar ciddi sorunlar yaşandığına ve bu durumun ülke demokrasine yansıdığına işaret eden Akansoy, “Parti içinde yolsuzluk ve siyasi ahlakın üstüne gidilmezse ülkede hiç gidilmez. Kendi içinde sorun yaşayan partiler şu an hükümettedir. Siyasi partiler önemlidir, mutlaka var olmalıdır. Siyasi partiler yasasına göre hareket edilmelidir. Vatandaşta yaşananları sorgulamalı ve ona yargılamalı” diye ifade etti.

“Seçime gitmek için çalışmalarımızı yapacağız”

Meclis başkanının 3’ncü denemede de seçilememesinin ardından Başbakan Ersan Saner’in, erken genel seçim için tarih istediğini anlatan Akansoy, “CTP dışında erken seçim konusunda kimse hareket etmedi. UBP ve TDP bir şey söylemedi, HP ise karşı çıktı. YDP isteksiz ‘olabilir’ dedi. Bu hükümetin icraat yapamayacağı ve kırılgan bir süreçten geçtiğimizi görüyoruz. Seçime gitmek için çalışmalarımızı yapacağız” şeklinde konuştu.

“Karma oy kaldırılmalı”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in mevcut yasayla erken seçime gidilmesinin yanlış olduğu konusunda açıklama yaptığının hatırlatılması üzerine Akansoy, “Karma oy, parti içinde tercih ve tek bölge seçim sisteminin değiştirilmesi üzerinde tartışmalar var. Parti içinde tercih yapılmasını savunuyorum ancak partiler arası karma oyun kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Karma oy, siyasi yozlaşma ve siyasi mafya yaratıyor. Entrikaya yol açılıyor. Oylar kırılıyor ve rakiplerle işbirliğiyle parti içinde adaylar harcanıyor. Karma oyun kaldırılmasıyla pazarlıklar ve çirkefliklerin önüne geçilebilir” diye konuştu.

Tek bölge seçimle ilgili görüşünü de aktaran Akansoy, “Milletvekilleri kendi bölgelerinin sorunlarıyla ilgilenebilir ancak başka bölgeler ve tüm ülke sorunlarıyla ilgilenemez. Siyasiler, seçim sistemi değiştikten sonra seçim bölgesi dışında geziyor. Böyle olunca ise kendi bölgeleriyle ilgilenememeye başladı” dedi.

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20/01/2021 21:28