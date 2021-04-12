Akansoy: Tatar, toplantı öncesinde ortak akıl geliştirme düşüncesinde olacak mı?

CTP Milletvekili Asım Akansoy da son siyasi gelişmeler konusunda söz aldığını ancak Kıbrıs sorunu hakkında konuşacağını ifade ederek, 26-27 Nisan’da Cenevre’de gerçekleştirilecek görüşmelerin, Kıbrıs açısından büyük belirsizlikler içerdiğini kaydetti.

Akansoy, Dışişleri Bakanı’ndan milletvekillerine bir tutanak gönderilmemesini eleştirerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cuma günü Meclis’e gelip bilgi verip vermeyeceğini sordu.

Arada söz alan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Pandeminden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’ın Meclis gelemeyebileceğini ancak Cenevre öncesinde parti başkanları ile görüşeceğini ve Cenevre’ye giderken parti başkanları ile gideceğini ve dönüşte de Meclisi bilgilendireceğini aktardı.

Akansoy, Cenevre’ye gidilecek olmasının çok önemli olduğunu ve pandemiden bu yana BM Genel Sekreterinin ilk kez uluslararası bir toplantı düzenleyeceğini vurgulayarak, bu toplantıda Doğu Akdeniz’deki yeni düzenin sorgulanacağını kaydetti.

Cenevre’de ne tür bir tutum takınılacağını bilinmemesinin ciddi bir sıkıntı olduğunu ifade eden Akansoy, Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetinin nasıl bir söylemle Kıbrıslı Türklerin geleceğini aktaracağını bilmek istediklerini belirtti.

Bugün kadar gerçekleştirilen müzakerelerde varılan mutabakatlar hakkında bilgiler veren Akansoy, bugüne kadar hiçbir mutabakata varılamadı gibi yaklaşımların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Akansoy, Cumhurbaşkanı Tatar’a, “Cenevre toplantısı öncesi siyasi partilerle bir ortak akıl geliştirme düşüncesi içinde olacak mı?” diye sordu.

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12/04/2021 18:51