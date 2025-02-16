Akansoy: Temel sorun iki toplum arasındaki güven ve yakınlaşmayı sağlayacak birlik eksikliğidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Haravgi gazetesine verdiği söyleşide Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haravgi gazetesine göre Akansoy, Kıbrıs sorununda son zamanlarda yaşanan hareketliliğin sorulması üzerine Ekim ayında, New York’taki yemekte, BM Genel Sekreterinin yeni geçiş kapılarının açılması ve çok taraflı konferans için taraflara yapılan çağrıya dikkat çekti.

Son gelişmelerin Genel Sekreterin girişiminin sonucu olduğunu ifade eden Akansoy görüşme zeminde değişikliğin, kendilerini Kıbrıs’ta daimi bir çözüme götürmeyeceğini, Kıbrıs’taki çözüm zeminin BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Akansoy başka bir soru üzerine tarihsel süreçte, asıl sorunun şu ana kadar yapılan anlaşmalar ve çözüm modeliyle ilgili olmadığını gördüklerini belirtti ve temel boşluğun iki toplum arasındaki güven ve yakınlaşmayı sağlayacak birlik eksikliği olduğunu kaydetti

Çözümsüzlüğün çözüm olmadığını söyleyen Akansoy, BM Genel Sekreter Yardımcı Rosemary DiCarlo’nun ziyaretini değerlendirirken 5+1 görüşme için iyimser olmaları konusunda belirli bir neden bulunmadığını söyledi.

Akansoy, sözlerinin devamında “toplantı yapılmamalı demiyorum. Bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama çok fazla beklentimiz olmasın. Önemli olan BM’yi bilgilendirmektir. Görüşme bu amaca sahip olmalıdır” ifadesini de kullandı.