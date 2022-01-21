Akansoy: Toplumun hak ve çıkarlarını geliştirmek için siyasetteyiz

CTP Mağusa Milletvekili ve Milletvekili Adayı Asım Akansoy, CTP’nin hem iç politikada hem de dış politikada aktif rol alacağını, toplumun hak ve çıkarlarını geliştirmek için siyasette olduklarını, bu nedenle hükümette yer almalarının önemli olduğunu belirtti.

CTP’nin içinde yer alacağı bir koalisyon olsa bile, hükümet programında Kıbrıs sorunu ile ilgili maddelerin önemli olduğunu ifade ederek, “Dışa da döneceğiz içe de. Kıbrıs sorunu her alanı ilgilendirir. Gelecek yıl güneyde seçim var. Anastasiadis dönemi kapanıyor. Ardından bizde de 3 yıl sonra seçim olacak. Önümüzdeki dönemde bir dinamizm olacak. CTP’nin hükümette olması önemlidir” dedi.

Asım Akansoy, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programına konuk olarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı

“Bu seçim önemlidir ama son seçim değildir”

CTP Mağusa Milletvekili ve Milletvekili Adayı Asım Akansoy, her seçimin kendi koşulları içinde değerinin çok yüksek olduğunu belirterek, bir sonraki dönemin nasıl olacağının merak edildiğini, bunun sebebinin ise ülkede öngörülebilirliğin olmaması olduğunu söyledi.

Akansoy, insanların nasıl bir eğitim nasıl bir sağlık sistemiyle karşılaşacağını, ekonomide dalgalı kurda nasıl bir pozisyon alacağını bilemediğinden günlük yaşanıldığını belirtti.

Asım Akansoy, batıda demokrasinin daha bir anlayışla kurgulandığı ve daha gelişmiş olan ülkelerde öngörülebilirliğin daha yüksek olduğunu kaydetti.

İnsanların seçim sonrasında çok büyük değişikliklerle karşılaşmadıklarını ifade eden Akansoy, “Bizim ülkemizde böyle değil. Bu seçim önemlidir ama son seçimdir diye bir şey benim siyasi düşüncemde yoktur. Bu hatayı Ekim 2020 seçiminde de gördük. Ancak bu seçimi önemli kılan, son 3 yıllık dönemde UBP o kadar kötü bir yönetim sergiledi ki insanlar canından bezdi. Bu seçim son değildir, bu seçim bitecek yerel seçimler için mücadele edeceğiz. Hayat devam ediyor” diye konuştu.

“Biz hiçbir zaman seçimlere beş kala Ankara’ya gitmedik”

Ülke iyileşene kadar mücadelenin devam edeceğini söyleyen Akansoy, UBP ve ortaklarının yarattığı tahribatın çok büyük olduğunu, toplumun siyasete önem verdiğini ancak artık “yeter” dediklerini söyledi.

Akansoy, toplumun Türkiye ile dengeli bir ilişki istediğini belirterek, “Kıbrıs Türkünün Türkiye’nin buraya müdahale etmesini istemiyor” dedi. “Bunun da ancak yöneten siyasilerin duruşunda ve itibarında olduğunu biliyorlar ve önemsiyorlar” diyen Akansoy, bu siyasilerin Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kurmasının da istendiğini kaydetti.

Asım Akansoy, “Kıbrıs Türkü Türkiye’ye değer veriyor ama günlük hayatta bir tavır takılmasından ciddi anlamda rahatsızdır” dedi. Akansoy, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meclise geldiğinde bizim gelmememiz Sayın Sucuoğlu’nu zırnık kadar ilgilendirmez. Bu konuda bizim bir duruşumuz var. Biz hiçbir zaman seçimlere beş kala Ankara’ya gidip orada bir fotoğraf çektirmek için girişimde bulunmayız. Yaklaşık 2 aydır sürekli sokaktayım. Meclise bizim niye girmediğimiz konusuyla ilgili bir ya da iki tane soru geldi. Anlatıyoruz, saygı duyuyorlar” diye konuştu.

“Karma oy partileri zayıflatıyor”

Asım Akansoy, koalisyonlardaki sıkıntının görüşler olmadığını, kişisel menfaatler ve rant olduğunu belirterek, seçim sistemimizle tek başına hükümete gelmenin çok zor olduğunu belirtti. Bir koalisyonun üçten fazla olmasının zor olduğunu belirten Akansoy, bir koalisyon kurulurken ilkesel olarak kurulmasının şart olduğunu söyledi.

Akansoy, bir siyasi partinin aldığı oy oranında bakanlık sahibi olmasından öte aldığı oy oranında vaat ettiği görüşlerin ağırlıklı olarak hükümet programında yer almasının önemli olduğunu kaydetti.

Partilerde ortaya çıkan herhangi bir iç sıkıntının demokratik yapıyı anında etkilediğini ifade eden Akansoy, “Yapılacak olan ilk adım karma oyun kaldırılmasıdır. Vatandaşın birey seçmek yerine doğrudan partiyi tercih etmesi, partinin demokrasisini çalıştırması yönünde ona baskı yapması demektir. Karma oy partileri zayıflatıyor” diye konuştu.

Akansoy, şöyle devam etti: “Siyasi partiler yasasını değiştirdik ve milletvekillerinin yasama süresi boyunca başka partiye geçişini önledik. Ancak istifa edebiliyorlar bu da onarın temel hakkı. Bu gibi durumları artık halkın takdirine bırakmak lazım.”

“Kıbrıs sorunu bir dış politika olacaksa güvenlik kararları perspektifinde bir yaklaşımı önüne koyacaktır”

Asım Akansoy, Kıbrıs sorununun bir temel politika olduğunu söyleyerek, hayatın her alanını etkilediğini belirtti. Akansoy, Kıbrıs sorununu sadece bir dış politikaya indirgeyerek sadece içerde icraat yaparak Kıbrıs sorununu ötekileştirmenin doğru olmadığını söyledi.

“Kıbrıs sorunu bir dış politika olacaksa güvenlik kararları perspektifinde bir yaklaşımı önüne koyacaktır” diyen Akansoy, “4’lü koalisyon döneminde Kudret Özersay’ın dışişleri bakanı olduğu noktada ciddi sıkıntılar yaşadık. Oradaki programda çok net ifadelerin yer almamış olması, Özersay’ın ayrı devlet söylemlerine kayması sıkıntı yarattı” dedi.

“Dışa da döneceğiz içe de”

Akansoy, şunları belirtti: “Bir koalisyon olsa bile dış politika değil ama Kıbrıs sorunu ile ilgili maddeler önemlidir. Dışa da döneceğiz içe de. Kıbrıs sorunu her alanı ilgilendirir. Gelecek yıl güneyde seçim var. Anastasiadis dönemi kapanıyor. Ardından bizde de 3 yıl sonra seçim olacak. Önümüzdeki dönemde bir dinamizm olacak. CTP’nin hükümette olması önemlidir. Bizim federasyonu savunmamız önemlidir. Gördük ki bir buçuk yılda bir sonuç elde edilemedi. Biz toplumun hak ve çıkarlarını geliştirmek için siyasetteyiz. Bu da Türkiye, Yunanistan, İsrail ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da rahatlayacağını düşünüyoruz.”

“Önümüzdeki yıllarda Kıbrıs sorununda önemli dinamikler tetiklenecek”

Akansoy, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işbirliğindeki EASTMED Boru Hattı Projesi’nin (Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi) aslında olmayacak duaya amin demek gibi bir şey olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İsrail gazının Kıbrıs gazıyla birleşerek bir boru hattıyla Avrupa’ya gönderilmesi hedeflendi. Bunun yatırım maliyeti çok yüksek. Bunu bilmelerine rağmen bir enstrüman olarak kullanıldı ve günün sonunda ABD bu işin olamayacağını söyledi. Oradaki gazın doğrudan Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesi aslında en rasyonel olandır. Anastasiadis’i ziyarete gittiğimizde bu konu da tartışıldı. Doğu Akdeniz’deki gazın mutlaka Türkiye üzerinden geçmesi gerektiğini, doğru olanın bu olduğunu söyledik. Bize ‘ekonomik olan ne ise onu savunuyorum’ dedi. Burada doğal gazda yaşanılanlar ortadayken biz KKTC olarak doğalgaz paylaşımında yer almalıyız demek yerine Kıbrıslı Türkler olarak pozisyon almak, güvenlik konseyi kararları dışına çıkmamak ve sözümüzün dikkate alınmasını sağlamak gerekir…”

Akansoy, önümüzdeki yıllarda Kıbrıs sorununda önemli dinamiklerin tetikleneceğini düşündüğünü ve CTP’ye asli görevler düşeceğini kaydetti.

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21/01/2022 18:48