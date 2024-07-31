Akansoy: Töre’nin yaptıklarının kabul edilemez

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluş yıl dönümü nedeniyle özel davetlilerinin Meclis Genel Kurulu salonuna ağırlayan Zorlu Töre’ye CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’dan ciddi bir tepki geldi.

Akansoy, Töre’nin Genel Kurul Salonunu baskıcı ve yasa tanımaz bir zihniyetle kullanmasının meclis iradesine saygısızlık olduğunu belirterek, “davet edilen kişiler ve derneklerin bu durumdan haberi yoktur, ama Zorlu Töre yetkisini aşan bir davranışta bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Akansoy’un açıklaması şöyle:

“Meclis Genel Kurul Salonunu özel bir amaçla kullanmak için, Danışma Kurulu kararı gerekmektedir. Yine İç Tüzüğe göre, herhangi bir STÖ’nün veya Derneğin Genel Kurul Salonunu kullanması mümkün değildir. Kullanılması yönünde Meclis İç Tüzüğü açık değildir.

Yasa tanımazlık konusunda marifet sahibi zihniyetin temsilcisi Zorlu Töre, Genel Kurul Salonu kendi siyasi arzuları için kullanmaya çalışmakta, demokratik değerleri sembolize eden bir alanı özel maksatları için kullanarak, yıpratmaktadır.

Bu tür ben yaparım olurcu tavırlar ve zihniyet, kesinlikle kabul edilebilir değildir.

İnanıyorum ki, davet edilen kişiler ve derneklerin bu durumdan haberi yoktur. Davet edilmişler ve doğal olarak orada yer almışlardır.

Ancak, Zorlu Töre’nin gider ayak yasal yetkilerini aştığını, yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Meclis Başkanlığının yasalar çerçevesinde hareket etmek zorunda olduğunu ifade eder, kendisinin darbeci ve yasa tanımaz tavrını şiddetle kınarım.”