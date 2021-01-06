Akansoy: UBP’li aday meclis başkanı seçilemezse hükümet krizi yaşanabilir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, BRT’de yayınlanan ‘50+1’ programında önemli açıklamalarda bulundu.

Asım Akansoy, Perşembe günü ikinci kez gerçekleşecek olan meclis başkanlığı seçimi hakkında konuşarak, meclis başkan yardımcılığının zaten muhalefette olduğunu ve CTP’nin meclis başkan yardımcılığı için aday çıkaracağını bu nedenle CTP olarak meclis başkanı adayı göstermenin etik olmadığını söyledi. Akansoy, hükümet ile bir uzlaşı sağlanamazsa yeni bir çözüme gidileceğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayının başkan olarak seçilmesi gerektiğini belirten Akansoy, aksi takdirde, hükümet krizine dönüşeceğine ve erken seçimin kaçınılmaz olacağına dikkat çekti.

Partilerin kendi iç huzurunu sağlaması gerektiğine işaret eden Akansoy, UBP’nin içerisinde oluşan krizin, ülkede yeni bir kriz doğurmasına neden olacağına vurgu yaptı.

Pazartesi günü oluşan komiteler hakkında da açıklama yapan Asım Akansoy, bu dönemin kendine özel bir durumu olduğunu ve yasa geldiğinde oy birliği ile komiteden çıkması için destek verdiklerini ancak muhalefetle birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkede koronavirüs kaynaklı sorunlar ve yönetsel problemler olduğunu aktaran Akansoy, mevcut hükümetin görev yapmasında yararlı olduğunu düşündüklerini belirtti.

CTP olarak sıkıntıların büyük olduğunu da gördüklerine işaret eden Aksansoy, şu ifadeleri kullandı: “Güvensizlik görüntüsünün verildiğini görmekteyiz. Bu hükümetin nasıl sürdürüleceğini göreceğiz. Böyle bir ortamda erken seçime gidilebilir, ancak böyle bir ortamda sakinliğe ve sağduyuya ihtiyaç vardır. Hükümet kurulur kurulmaz, erken seçim sinyallerini verdik zaten. İlgili yasaların çıkarılmasında halkın beklentisini karşılama konusunda sıkıntı yaşanırsa, erken seçim kaçınılmaz olacaktır. Bu kısa dönemde konuya hâkim olan insanların, devam etmesi gerekiyordu. Zamana ihtiyaç vardır. Bizim için önemli olan halktır”

Bu habere tepkiniz:



06/01/2021 13:50