Akansoy: Ünsal görevden alınmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın açıklamalarını kınadı.

Yazılı açıklama yapan Akansoy, “Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın kamuoyuna yansıyan açıklamaları, neresinden bakılırsa bakılsın, Kıbrıs Türk halkının tarihsel süreç içerisinde biriktirmiş olduğu toplumsal hafızaya ve kültürel yapıya tamamen aykırıdır. Kamuoyunda infial yaratan bu çağdışı görüşleri en sert biçimde kınar ve reddederiz” ifadelerini kullandı.

Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın görevden alınmasını talep eden Akansoy, şu ifadelere yer verdi:

“Kadının metalaştırılması, nasıl giyineceği, nasıl davranacağı konusunda bir yargıda bulunmak, görüş beyan etmek, hiçbir erkeğin haddi olmadığı gibi Ahmet Ünsal’ın hiç haddi değildir.

Aslında beklenen kendisinin bulunduğu makamdan bir an önce istifa edip gitmesidir. Ancak böylesine çağdışı görüşlere sahip birinin böyle bir davranışta bulunmasını beklemiyoruz.

Bu bakımdan atanmış Başbakanın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile atanan Ahmet Ünsal’ın hiç vakit kaybetmeksizin görevinden alınmasını talep ederiz.

Göreve atanması aşamasında kendisine özel imtiyazlar sağlanan ve alelacele vatandaş yapılan Ünsal’ın görevden alınmadığı her gün kendisini atayanların da bu görüşleri paylaştığını ve onayladığını kabul ederek hareket edeceğiz.”

Akansoy, CTP’nin görevden alma işlemi gerçekleşene kadar sürecin takipçisi olacağını belirtti.

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11/01/2023 15:15