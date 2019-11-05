Akansoy: Vatandaşlık Yasası bir an önce Meclise sevk edilmeli

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Meclis Genel Kurulu toplantında, “Vatandaşlık Yasası” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Akansoy, geçtiğimiz Cuma günü UKÜ’de yapılan toplantıda Barolar Birliği Başkanı Hasan Esandağlı’nın ve TC Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’nun konuştuğunu, Feyzioğlu’nun Kıbrıs konusunda Ankara’da alınan kararı anlattığını söyledi. Feyzioğlu’nun Kıbrıs konusunda daha çok bilgi sahibi olması gerektiğini ifade eden Akansoy, Esendağlı’nın konferans konuşmalarına BRT tarafından sansür uygulandığını savundu.

Esandağlı’nın sosyal medyadan paylaştığı mesajı kürsüden okuyan Akansoy, BRT’nin bu olaydan sonra resmi bir açıklama yapmadığını belirtti.

Konunun önemli olduğunu ve bu konuyla ilgili resmi açıklama yapılmak durumunda olunduğunu kaydeden Akansoy, bunun olmaması halinde BRT’nin sansür yaptığını değerlendireceklerini belirtti.

Akansoy, BRT’nin herkes için çok önemli bir kurum olduğunu ve daha dengeli bir politik anlayış içerisinde olması gerektiğini kaydetti.

Bugün Türkiye’nin eski Başbakanlarından Bülent Ecevit’in ölüm yıldönümü olduğunu da hatırlatan Akansoy, Ecevit’in Kıbrıs’la ilgili söylemlerinden parçalar okuyarak Esendağlı’nın da aynı bakış açısıyla bir konuşma yapmak istediğini söyledi.

Akansoy, Vatandaşlık Yasasının bir an önce Meclise sevk edilmesini istediklerini ve niye sevk edilemediğini bilmeye herkesin hakkı olduğunu kaydetti.

Hazırlanan yasanın basit, net, toplumun geleceğine ışık tutan bir yasa olması ve var olan anomalilikleri de ortadan kaldırılması gibi benzeri öneme sahip konularda adım beklediklerini dile getiren Akansoy, haksız vatandaşlıkların yargı yoluna gitmesinin de sağlanmasını beklediklerini söyledi.

Belirsizliğe bağlı siyasetlerle devam etmenin zor olduğuna işaret eden Akansoy, vatandaş olacak kişilerin de oryantasyonlardan geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Akansoy, İçişleri Bakanı’ndan vatandaşlık yasasıyla ilgili ayrıntılı bilgi istedi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Akansoy’un kimsenin vatandaşlık konusunu siyasi malzeme haline getirememesi fikrine katıldığını, önceden aldıkları öneriler doğrultusunda çalıştıklarını ve bu tasarı meclise gelince daha da detayla çalışma yapılacağını kaydetti.

Bütçe görüşmelerinin ardından bu yasaya öncelik vereceklerini ve nüfus sayımı konusunda atılan adımları anlatan Baybars, daha az ilkel ve güncel bir yapıyla nüfus sayımı yapmayı arzuladıklarını belirtti.

Baybars, 2020 bütçesinde böyle bir kalem olmadığını ancak 2021 yılında böyle bir çalışma yapılabileceğini kaydetti.

05/11/2019 17:15