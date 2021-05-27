Akansoy: Yeni ve çağdaş bir vatandaşlık sistemi gerekli

CTP Milletvekili Asım Akansoy, son siyasi gelişmelerle ilgili konuşmasında, ülkede vatandaşlık konusunda yeni ve çağdaş bir sistemin gerekliliğine işaret ederek, bu konuda çalışmaya hazır olduklarını, ancak hükümette bu isteği göremediklerini, fakat Meclis’te bu kapasitenin olduğunu vurguladı.

Akansoy, bugün bir yerel gazetede vatandaşlıklarla ilgili çıkan haberi Meclis gündemine getirerek, bu konuda açıklama yapılmasını, konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Kutlu Adalı’nın öldürülmesi ile ilgili oluşturulan araştırma komitenin önemli olduğunu, ülkede siyasi cinayetlerin 1950’li yıllardan beridir yaşandığını ifade eden Akansoy, geriye dönülemeyeceğini ancak en azından Adalı cinayetinin, “bu kara lekenin” aydınlatılabileceğini kaydetti.

Akansoy, ülkedeki ekonomik sıkıntılara ve esnafın yaşadığı zor günlere de işaret ederek, sınır kapılarının açılmasının ülke ve ekonomi için önemine işaret etti.

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27/05/2021 19:49