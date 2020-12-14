Akansoy: Zorluklarını bilerek azınlık hükümeti kurdular

CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, UBP-DP- YDP Azınlık Hükümeti’nin muhalefete güvenerek adım atmamasını isteyerek, “Bu süreçte siyasi konularda bizden yardım beklemesinler. Aldıkları sorumlulukları ve verdikleri vaatleri yerine getirsinler” dedi.

Üç partinin, zorluklarını bilerek azınlık hükümeti kurduğunu, şimdi muhalefetten kendilerini kurtarmasını bekleyemeyeceklerini belirten Akansoy, müdahaleyle kurulmuş bir hükümete hiçbir şey olmamış gibi davranmalarının beklenmemesini istedi.

Hükümet kanadına sağlık sorunları çerçevesinde, örneğin bir milletvekili hasta olduğu zaman nisap sağlamak için yardımcı olacaklarını, bu insanı yaklaşımı göstereceklerini belirten Akansoy, “Ancak bütçenin geçirilmesi konusunda destek beklemesinler. Bütçe geçmezse bir önceki bütçenin 1/12 sini kullanabilirler” dedi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Haber Kıbrıs WEB TV’de ‘Markaj’ programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Bütçenin geçirilmesinde destek beklemesinler”

Azınlık hükümetine seslenen ve muhalefete güvenerek adım atmamalarını isteyen Akansoy, “Bu süreçte siyasi konularda bizden yardım beklemesinler. Aldıkları sorumlulukları ve verdikleri vaatleri yerine getirsinler” dedi.

UBP, DP, YDP yetkililerinin, zorluklarını bilerek azınlık hükümeti kurduğunu, şimdi muhalefetten kendilerini kurtarmasını bekleyemeyeceklerini belirten Akansoy, müdahaleyle kurulmuş bir azınlık hükümetine hiçbir şey olmamış gibi davranmalarının beklenmemesini istedi.

Hükümet kanadına sağlık sorunları çerçevesinde, örneğin bir milletvekili hasta olduğu zaman nisap sağlamak için yardımcı olacaklarını, bu insanı yaklaşımı göstereceklerini belirten Akansoy, “Ancak bütçenin geçirilmesi konusunda destek beklemesinler. Bütçe geçmezse bir önceki bütçenin 1/12 sini kullanabilirler. Kamu yararı güden düşüncelerimize yakın yasalara destek oluruz. Beğenmediğimiz bir yasa varsa düzenlenmesi konusunda yardımcı oluruz” diye konuştu.

Ortaya çıkan durumun sıkıntılı olduğuna dikkat çeken Akansoy, “Bu işi seçim temizler” dedi.

“Faiz Sucuoğlu’nun anlattıkları önemli”

UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun UBP kurultayının ikinci turu öncesi adaylıktan çekilmesiyle ilgili telkin aldığı yönündeki açıklamalarına da değinen Asım Akansoy, Sucuoğlu’nun kurultaya müdahale edildiğiyle ilgili anlattıklarının önemli olduğunu söyledi.

Akansoy, “Kendi kendimizi yönetebilmek ve Türkiye ile ilişkileri düzenleyebilmek için müdahalelerle ilgili konuşalım. Artık bu ülkede müdahaleler olmamalıdır. 70’lerden beri müdahalelerde bulunan Türkiye, Kıbrıs Türkünün iradesine saygı göstermeli” diye konuştu.

“Kabine buranın iradesi dışında kuruldu”

Azınlık hükümetinin Bakanlar Kurulunun buranın iradesi dışında oluşturulduğunu iddia eden Akansoy, şöyle konuştu:

“Kabinede en önemli bakanlıklardan biri Maliye Bakanlığıdır. Maliye eski Bakanı Olgun Amcaoğlu konulara hakimdi ve verileri bizimle de paylaşırdı maalesef onu Eğitim Bakanı yaptılar. Tarım Bakanı Dursun Oğuz da tarım ve hayvancılık alanında bir şeyler yapmaya çalışırken Maliye Bakanı yapıldı. Belli ki kabine buranın iradesi dışında denge üzerine kuruldu.”

“ÖRP olayı da yanlıştı”

Geçmişte partilerden istifa eden milletvekillerinin ÖRP isimli yeni bir parti kurup CTP ile hükümete girmesiyle ilgili bir izleyiciden gelen soruyu da cevaplandıran Akansoy, bu konuda CTP’nin özeleştirisini yapıp, o zamanki bu oluşumun yanlışlığını kabul ettiğini söyledi.

Asım Akansoy, “Bunu Genel Başkanımız Tufan Erhürman da diğer arkadaşlarımız da ben de defalarca söyledik, o zaman da yanlış yapılmıştı. Kimden ve kimin için gelirse gelsin müdahalelere karşıyız” dedi.

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14/12/2020 17:44