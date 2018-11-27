Akansoy'dan emirname açıklaması

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, dün akşam Ada TV’de konuk olduğu Erçin Şahmaran’ın programında Mağusa-Yeniboğaziçi-İskele emirnameleri hakkında konuştu.



GİRNE BİTTİ



Akansoy, gönül ister ki emirnameler olmasın, emirnamelerle imarı şekillendirmeyelim cümlesiyle başladığı konuşmasına şöyle devam etti: Benim içişleri bakanı olduğum dönemde Girne Beyaz Bölge Değişiklik Emirnamesi yayınlandı. O dönemde Girne’de kat sınırlaması 11 kat olarak belirlenmişti. Bizim yaptığımız düzenlemeyle o kat sayısını 5’le sınırlandırdık Girne’de. O zaman bu sınırlamaları getirirken herhangi bir tartışma da yaşamadık. Ben günün sonunda, mimar olmadığım ve müteahhitlikten de gelmediğim için, kat sınırlamasının kaç kat olacağına dair tereddüt yaşamadım ve şunu söyledim, “Girne bitti arkadaşlar, bu Girne’yi kurtarabilmek için bir süre koyalım ve bu süre ile ilgili emirname yayınlayalım, sürenin sonunda da biz altı aylık bir süre koyalım, altı aylık sürenin sonunda da yine sizlerle birlikte, Girne’nin İmar Planı Yasası’nı çıkaralım” dedik.





UZLAŞIYLA ELDE ETTİK



Akansoy bunları konuşurken, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Şehir Plancıları Odası, Çatalköy Belediye Başkanı ile Girne Belediye Başkanı’nın orada olduğunu söyledi. Yine bakanlık ekibiyle birlikte bu kuruluşların temsilcilerinin iki gün cumartesi ve pazar olmak üzere çalışmalar yaptığını, tek ana maddenin uzlaşı olduğunu ifade etti. Asım Akansoy, sonunda uzlaşıyla varılan bir emirname çıktığını ve bunu başbakana götürerek imzalatmak suretiyle yayınladıklarını söyledi.



ÜÇ FARKLI BÖLGE BİR TUTULDU



Asım Akansoy., ancak bu son emirnamede, birbirinden, tarihi dokusu, sosyolojik ve nüfus yapısı, dokusu farklı üç bölgeyi, bir araya getirerek, üçünü bir tutarak çıkarılmak istenen emirname sonunda adeta kaos yaşandığını söyledi. Dolayısıyla iyi niyetli bir girişim başlatıldığını, Bakan Baybars’ın da tamamen iyi niyetle bu işe soyunduğunu vurgulayan Akansoy ancak günün sonunda bu girişimin başka bir boyut kazandığını ifade etti.



VİZYON



Akansoy, emirnameye neden ihtiyaç olduğunun topluma çok iyi anlatılması gerektiğine dikkat çekti. Ve emirname süresinin ne kadar olduğu, kapsamının neler içerdiği iyi belirtilmesi gerektiğini söyleyen Akansoy, bu emirname sürecinde vizyon eksikliğini görüyorum dedi.







Mecliste gündem emirname



Cumhuriyet Meclisi dün sabah saatlerinde toplantı sayısıyla birlikte oturumu açtı. Genel kurulda Mağusa-Yeniboğaziçi-İskele emirname taslağı muhalefet ve iktidar partilerinin milletvekilleriyle kürsüye taşındı.



Kürsüye ilk olarak çıkan YDP Genel başkanı Erhan Arıklı, iç tüzüğün 62. Maddesi uyarınca imar yasası altında yayınlanan emirnameler hakkında konuştu. Emirnamelerin kısa süreli olduğunu, kısa süreli olmasının da zaruri olduğunu dile getiren Arıklı, hükümet yetkililerinin imar planı yapmak, bununla ilgili yasaları geçirmek yerine, Mağusa-Yeniboğaziçi ve İskele’ye yeni emirnameler yayınlamakla suçladı ve eleştirdi.



Arıklı şöyle devam etti: Geçtiğimiz hafta kamuoyunu meşgul eden en tartışmalı konulardan birisi de Mağusa-Yeniboğaziçi-İskele emirname taslağı oldu. 2016 yılından beri hazırlığı yapılan bu emirname oldukça ciddi tartışmalara neden oldu. Bölge halkını bilgilendirmek için Mağusa’da yapılan toplantı tartışmalar yüzünden akamete uğradı ve yarıda kaldı.



Daha sonra kürsüye çıkan CTP milletvekili Asım Akansoy, emirnamelerin geçici ve önleyici tedbirlerle birlikte zaruri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: Emirname konusunun toplumun gündeminde olduğu doğrudur. Emirnameler önleyici, geçici ancak zaruri tedbirlerdir. Prensip olarak emirname çıkarılmasına elbette sıcak bakamayız, hiçbir siyasi partinin de bakmaması gerekir. Bizler hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak, siyasi yöneticilerin şu veya bu şekilde, kendi yöntemleriyle karara bağlı olarak herhangi bir tedbir almasını istemeyiz.



Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, bunun çıkarılan ilk emirname olmadığını hatırlatarak, emirname hazırlanmasının gerekli olduğunu bunun uzun sürmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Denktaş, kendilerinin Maliye Bakanlığı olarak Türkiye’den konuyla ilgili uzmanlar getirilmesi için finansal destek verdiklerini söyledi.



Denktaş şöyle söyledi: Bir plan hazırlamak için emirname gerekli mi, evet gerekli. Hazırlanacak bu emirname 6-7 aydan daha fazla uzun sürmeli mi hayır. Maliye Bakanlığı olarak Sayın İçişleri Bakanına açık kart verdik ve ister Türkiye’den isterse dünyanın herhangi bir yerinden bu konularda isim yapmış, uzman isimleri getirin, buradaki paydaşlarla da görüşerek imar planları üzerinde çalışalım dedik.



Ulusal Birlik Partisi milletvekili Ersan Saner de kendi hükümetleri döneminde yapılan çalışmalardan bahsetti ve şunları söyledi: Demek ki olay artık belli bir yola girecek, en azından hükümet kanadından bunu duymak biraz içimize su serpti. Zaten bizim de ilk günden itibaren buraya çıkıp ifade etmemizin sebebi de buydu. Sayın Asım Akansoy İçişleri Bakanıyken de muhalefet milletvekiliydim ama eleştirmedim zira doğru iş yapıyordu, halkın katılımını sağlıyordu. Ben 2012 yılında Bayındırlık Bakanı, Sayın Çavuşoğlu da İçişleri Bakanı olarak tüm sivil toplum örgütlerinden bilgileri alıp, ülkesel fizik planlarının temelini hazırladık.



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ta, konuyla ilgili halka açık yapılan toplantılara vurgu yaparak, katılımcılığa önem verdiklerini savundu. Bu konuda eleştiri getiren milletvekillerinin itirazlarını sunmadıklarını söyleyen Baybars, bu vekillerin ilgili bölgelerde yapılan halka açık toplantılara katılımları halinde konuyla ilgili daha doğru bilgi sahibi olabileceklerini kaydetti. Kentsel planlama konusunda herkesin görüşlerini belirtmesinin güzel bir şey olacağına değinen Baybars, bunun karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi. Baybars emirnamenin çıkması öncesinde olan başvurularla ilgili kuralların emirnamede yer alacağını ifade etti. Baybars 30 Kasım’a kadar olan süreçte tüm kesimlerin görüşlerini sunmasını diledi.