Akansoy’dan görev başındaki polise: “Dokanma bana çekil kenara”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’in Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önündeki eyleminde bazı gerginlikler de yaşandı.

Eylem sırasında basın açıklamasına katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, polisin siyah çelenk konmasına izin vermemesinin ardından El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ı izin verilmeyen bölgeye geçirmek istedi.

Asım Akansoy önünde bulunan polisi geçmek isterken polisle arasında gerginlik yaşandı. Akansoy, polis memuruna yüksek sesle “Dokanma bana çekil kenara” diye bağırdı. Polis memurunun karşılık vererek “size dokunmuyorum, sen üzerimden geçmeye çalışıyon” dediği duyuldu. Bunun üzerine Akansoy'un, “nasıl üzerinden geçmeye çalışırım be ben. Hade bakalım ha” demesiyle ortam gerildi.

Asım Akansoy ile birlikte polis koridorunu aşan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç bakanlığa siyah çelenk koydu. O anlarda Özkıraç bakanlığa yumurta da fırlattı.

Olayın sosyal medyaya düşmesinin ardından birçok kişi Akansoy’un polis memuruna tavrını eleştirdi ve özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Akansoy’dan açıklama geldi

CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy olayın ardından sosyal medyada bir açıklama yaparak kendini savundu. Akansoy’un açıklaması şöyle: Bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde gerçekleşen BMBP eyleminin amacı, KIBTEK’i keyfi ve yasadışı yöntemlerle yönetip, batırmaya yemin etmişlere yönelik bir tavır almak, cevap vermekti.

Biz KIBTEK’e sahip çıkacağız ve özelleştirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu kadar basit.

Eylem sırasında sendikacı arkadaşlarımızın yaptığı konuşmaların ardından, siyah çelengin Bakanlık kapısına bırakılması konusunda oradaki Polis Subayı ile yaptığımız görüşme sonucu gerekli onay alınmış ve diyalog yolu ile sorun çözülmüştür. Kendisine teşekkür ederim.

Polislerimizin oraya taşınması elbette eylem yapanları provoke etmeye yönelikti. Bunu yapılan konuşmalarda da belirttik. Ülkemizde görülmemiş bu tür önlemlerle gerilim tırmandırılmaya çalışılmaktadır. Bu tavrı boşa çıkaracağız.

Gerilimin kaynağı biz değil, Polislerimiz değil suçlu olanlar, yolsuzluk yapanlar KIBTEK’i aile şirketine dönüştürüp batırmaya çalışanlardır. Merak edenlerin adres değiştirmesi iyi olur.

Biz bu ülkede çok eylemler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kıbrıslı Türk halkının hak ve çıkarlarını korurken, elbette 45 derece sıcakta boşu boşuna bekletilen Polislerimizin de haklarını sonuna kadar gözeteceğiz.

KIBTEK Kıbrıs Türk halkının malıdır. Yaşatılması, iyi yönetilmesi, yolsuzluktan arındırılması, bu uğurda mücadele edilmesi bizim için esastır.

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25/08/2021 15:47