Akar: “Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli meselesi olduğunu vurgulayarak, “Oradaki bizim davamız hiçbir şekilde bitmez. Garantörlük görevlerimizi, sorumluluklarımızı bugüne kadar yerine getirdik. Getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Akar, “Artık bitti; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var” diye ekledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Bursa’da çeşitli temaslarda bulundu.

Akar, Bursa Teknik Üniversitesi’nde "Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri" konulu panelde konuşma yaptı.

Türkiye'nin geleceği, refahı ve bekası için çok çalışmak gerektiğini söyleyen Akar konuşmasında Kıbrıs konusuna da yer verdi.

Akar, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli meselesi olduğunu vurguladı..

Akar, “ Oradaki bizim davamız hiçbir şekilde bitmez. Oradaki bizim garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde bizim haklarımız, hukuklarımız var. Diğer ülkeler, İngiltere ve Yunanistan ne yaparsa yapsın biz orada garantörüz anlaşmalara göre. Dolayısıyla garantörlük görevlerimizi, sorumluluklarımızı bugüne kadar yerine getirdik. Getirmeye devam edeceğiz. Kıbrıs'ta en önemli konu güneyin kuzeyi sığıntı görmesi, ikinci sınıf görmesi, hayır 'eşit' diyoruz eşit. Fakat sonunda diyoruz ki 50 yıldan beri, 60 yıldan beri görüşmelerde sonuca varılamadı. Artık bitti; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. İster anlayın ister anlamayın. Dolayısıyla bu konuda biz Kıbrıslı kardeşlerimizi destekliyoruz." Ifadelerini kullandı.