Akar: “Asil Nadir unutulmayacak bir isimdir”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, hayatını kaybeden işadamı Asil Nadir’in “Kıbrıs ve Türkiye’ye yönelik yatırımlarıyla unutulmayacak bir isim olduğunu” kaydetti.

Akar, yayımladığı mesajında, “Dünya çapında isim yapan bir Kıbrıslı Türk olarak Asil Nadir’in kendi vatanında ciddi haksızlıklara uğradığı” görüşünü dile getirdi.

Ambargo iddialarına rağmen uzun yıllar KKTC’den narenciye ve patatesi İngiltere’ye ihraç ederek, üreticiye büyük bir güç veren Asil Nadir’in, turizm, ulaşım, bankacılık ve medya alanındaki yatırımlarının da son derece önemli olduğuna işaret eden Akar, şöyle devam etti:

“KKTC’nin ekonomik açıdan gelişip, kalkınması ve ambargoları bertaraf ederek, halkın refah içinde yaşamasını sağladıktan sonra sadece Rum siyasi liderliği tarafından değil, aynı zamanda kendi içimizden bazı kesimlerin hedefi haline gelmişti.

Rum Dışişleri eski bakanlarından Yorgo Yakovu’nun açıklamalarına bakılması halinde Nadir’e yönelik komploların ne kadar kapsamlı ve etkili olduğunu anlamak zor değildir.

Türkiye’ye ilk renkli televizyonunu ve şişe suyunu götürdüğü gibi Antalya’da ilk 5 yıldızlı Sheraton otelini inşa ederek, turizme ciddi katkılar sağlayan Asil Nadir, Günaydın ve Güneş gibi ulusal gazeteleri de satın alarak faaliyet alanını oldukça genişletmişti. Fakat o’nun bu yöndeki yatırımları da bazı kesimleri rahatsız etmişti.

Büyük senaryonun devreye sokulması sonrasında ciddi saldırılara maruz kalan Asil Nadir’in yaşadıklarını anlatmak için gazete sayfaları yeterli olmaz. Bunların ‘en doğru şekilde’ kitaplaşması için her türlü gayreti göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

Reşat Akar, Asil Nadir’in, “Bu topraklara sahip çıkınız” diyerek, son nefesinde dahi ülkesine olan sevgisini dile getirdiğini ifade ederek, “O’nu son yolculuğuna uğurlarken vasiyetine sahip çıkmasını diliyoruz” dedi.