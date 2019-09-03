Akar: Herhangi bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılışında yaptığı konuşmada Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlere de değindi.

“Fatih, Yavuz sondaj gemilerimizi, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis sismik gemilerimiz görevlerini orada eksiksiz yapıyor. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun gereği neyse bunları yerine getiriyor” diyen Akar, bölgede yaşanan gelişmelerin hiçbir şekilde taviz veya zaafiyet olarak anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Bölgede herhangi bir oldu bittiye izin vermeyeceklerini de ifade eden Akar, Türkiye ve KKTC vatandaşların hakkını hukukunu çiğnetmeyeceklerinin altını çizdi.