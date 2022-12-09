Akar: Kıbrıs bizim milli meselemizdir

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, bütçe görüşmelerinde konuştu.

Yunanistan'a da net mesaj veren Bakan Akar, "Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askerî şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır." dedi.

Bakan Akar bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını da açıkladı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Küresel ve bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı giderek derinleşen, artan risk ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst düzeye çıktığı dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak yakından takip etmekte savunma ve güvelikle ilgili her türlü tedbiri almaya gayret göstermekteyiz. Kahraman ordumuz egemenlik ve bağımsızlığımız için hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumakta, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için büyük gayret göstermekte, cumhuriyet tarihimizin en büyük tatbikatlarını gerçekleştirmektedir. Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasında dünya standartlarına araç ve teçhizat kullanılmaktadır. Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda 250 bin kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 7 bin 600 düzensiz göçmen ile 800 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Terör örgütünün hudutlarımızdan eleman ve malzeme aktarımı durma noktasına gelmiştir. Hudut güvenliği maalesef zaman zaman tartışma konusu yapılmakta gerçek dışı abartılı, bazı sözler ortaya atılmaktadır. Mehmetçik eksi 39 derece ile hava ve her türlü arazi koşulunda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapmaktadır.

YUNANİSTAN'A NET MESAJ

Yunanistan gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunuyor. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askerî şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını korumakta kararlıyız. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de diyaloğa açık olmakla beraber, hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Biz güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklemekteyiz.

İŞTE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır. İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, bu alçaklıktır.

Tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristler için tek yol adalete teslim olmaktır. Teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Operasyon; teknik, taktik ve matematik konusudur. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri almıştır, alacaktır. 17 Nisan'da başlatılan Pençe Kilit harekatıyla hudutlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesindedir. Ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru engellenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına dönmüştür.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA AÇIKLAMASI

13 milyondan fazla tahılın emniyetle sevki sağlanmıştır. Türkiye sorunların çözümü için insani yardım başta olmak üzere üzerine düşen görevi yapmaya devam edecektir. NATO'nun açık kapı politikasını desteklemekteyiz.

24 BİN 700 KİŞİ İHRAÇ EDİLMİŞTİR

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle TSK’nden bugüne kadar 10 bini Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 700 kişi ihraç edilmiştir. FETÖ ile mücadelemize, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün hâlinde kararlılıkla devam edilmektedir.

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09/12/2022 21:55