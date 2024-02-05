Akar: Kıbrıs ve Ege’de oldu bittiye izin vermeyiz

Hulusi Akar başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu heyeti Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ile toplantı gerçekleştirdi.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu tSalonunda gerçekleşen toplantının başında konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik olarak müreffeh bir seviyeye ulaşması için üzerlerine düşeni birlik ve beraberlik içerisinde yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bugünlere kolay gelinmediğini anımsatan Akar, yapacak çok işleri olduğunu, bununda birinci şartının birlik beraberlikten geçtiğini kaydetti.

Türkiye ile KKTC’nin aynı gemide olduğunun altını çizen Akar, güvenlik ve refahın sağlanmasının azimle çalışmaktan geçtiğini kaydetti.

Kıbrıs adasının jeopolitik önemine değinen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kıbrıs Türkünün güçlükleri aşabilecek potansiyele ve sinerjiye sahip olduğunu ifade etti.

Uluslararası hukuka saygılı olduklarını ve kimsenin toprağında zerre kadar gözleri olmadığını belirten Akar, Kıbrıs’ta hiçbir oldubittiye izin vermeyeceklerinin yineledi.

Akar, Türkiye’nin havada, karada ve denizde güvenliğini sağlayacak kapasite olduğunu belirterek, “hiç kimse Doğu Akdeniz’de, Ege’de maceraya girmesin bunlar beyhude gayretlerdir, hiçbir manası, anlamı yoktur ” dedi.

50 senedir Kıbrıs Türk Halkı’nın beklediğini anımsatan Akar, en çarpıcı örnek 2004 yılında Annan Planı’nda yaşananlardır. Burada bazı maddeler Kıbrıs Türk Halkı’nın aleyhine olmasına rağmen Türk tarafı “Evet” dedi. Buna rağmen Rum yönetimi “Hayır” dedi ve Avrupa Birliği müktesabatına aykırı olarak birlik içerisine alındı ve ödüllendirildi” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kimseye zararı olmamasına rağmen ambargolarla cezalandırıldığını kaydeden Akar, İsrail’in Filistin’de etnik temizliğe varan uygulamalarına karşın dünyanın izolasyonlardan bahsetmediğini söyledi.

Türkiye’nin her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirten Akar, kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı da teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk de Kıbrıs meselesi konusunda tek ses olunması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın sanki uzlaşma istemeyen tarafmış gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Öztürk, Güney Kıbrıs’ın savunma alanında yaptığı harcamaları eleştirdi.

Öztürk, Amerika, İsrail, Fransa gibi bir çok ülke ile Güney Kıbrıs’ın ikili anlaşmalar imzaladığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan işbirliğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.