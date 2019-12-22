Akar: Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları çok daha güçlü bir şekilde korunacaktır

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çok daha güçlü bir şekilde korunacaktır” dedi.

Akar, katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Libya ve Kuzey Kıbrıs ile ilişkilerine değindi.

Akar, Türkiye’nin bugüne kadar mazlum ve mağdurların yanında olduğunu, bugünde, Suriye’de olduğu gibi Libya’da da barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya’nın yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Libya ile yapılan Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile Güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtıralarını, hak ve menfaatlerin korunması yönünde atılan stratejik öneme sahip adımlar olarak nitelendiren Akar, bu adımlar ile her iki ülkenin hak ve menfaatleri doğrultusunda tamamen BM kararlarına ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde, deniz yetki alanları kayıt altına alınarak bölgede oldubittilere izin verilmeyeceğini söyledi.

Akar, “Deniz kuvvetlerimiz, hem mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çok daha güçlü bir şekilde koruyacaktır. Bu çalışmaların ne kadar hayati önemi haiz olduğu, Ege’de, doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta yaşanan son gelişmelere bakıldığında bir kez daha ortaya çıkmaktadır” dedi.

22/12/2019 21:23