Akar: Müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumdayız

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı’nın açılışında konuştu.

Hulusi Akar, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayinin kendi ihtiyaçlarının yanı sıra başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına da cevap verebilecek duruma geldiğini söyledi.

Türkiye’nin tüm komşularının hudutlarına, egemenlik haklarına daima saygılı olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

“Bizim tek amacımız, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır. Komşularımızdan da beklentimiz, egemenlik haklarımıza saygı göstermeleri ve uluslararası hukuka, akla ve mantığa uygun davranmalarıdır. Bu çerçevede tüm provokatif eylem ve söylemlere rağmen komşumuz Yunanistan ile diyalog kanallarını daima açık tutmaya büyük gayret gösteriyor, bölgemizin istikrarı için her zaman barış elimizi uzatıyoruz.”

Ege’nin ve Akdeniz’in bir dostluk denizi olması, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılması yönündeki gayretlerini sürdürmeye devam edeceklerine dikkati çeken Akar, “Haklarımızı gasp edeceklerini düşünenler, çok iyi bilmelidir ki haklarımıza ve menfaatlerimize yönelik oldubittilere ve birtakım dayatmalara asla müsaade etmedik, etmeyiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin tarihte olduğu gibi Kıbrıs dahil, Ege’de ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu vurgulayan Akar, “Yunanistan, Türkiye’yi bir tehdit olarak değil de güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olarak görmeyi başarabilirse bu hem ülkelerimiz hem bölgemiz hem de NATO adına büyük bir kazanım olacaktır. Temennimiz, bunun bir an önce anlaşılması, gerçekleşmesidir” dedi.

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26/10/2022 11:45