Akar: Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri gerek!

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin olmadığı herhangi bir projenin yaşama şansının bulunmadığını söyledi.

Akar, “Ada’da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım”dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya’da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi.

83 milyonun güvenliği için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya, Azerbaycan ve KKTC gibi dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine katkı sağlamak için de elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Akar, Türkiye’nin başta komşuları olmak üzere ülkelerin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta tüm sorunlara iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka dayalı, siyasi çözümler bulma gayretinde olduğunu ifade eden Akar, “Bu konuda son derece iyi niyetliyiz.” dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan ayrıca da NATO Karargahı’ndaki ayrıştırma görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar, Yunanistan’ın bu yanlışlarının, akıl, mantık dışı uygulamalarının aklıselim Yunan halkı tarafından da görülmeye başlandığını dile getirdi.

Kıbrıs’ın Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurgulayan Akar, “Yaklaşımımız gayet açık. 1974’te Kıbrıs’taki tutumuz ne ise bugün de aynı tutumdayız.” dedi.

Ada’da gerçek bir çözümün önemine işaret eden Akar, “Bir an önce Ada’da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım. Ada’da Türkleri yok sayıyorlar. Bunun kabulü mümkün değil. Bu şartlarda ilerlemek mümkün değil. Rumların bunu anlaması, üçüncü tarafların bunu görmesi lazım.” diye konuştu.

Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin olmadığı herhangi bir projenin yaşama şansı bulunmadığının altını çizen Akar, “Biz garantör olarak her türlü sorumluluğumuzu, hakkımızı kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlı, azimli ve buna muktediriz.” dedi.

Şehit ve gazileri şükranla yad eden Akar, Mehmetçiğin yeni yılını da kutladı.

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27/12/2020 11:45