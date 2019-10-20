Akar: Terör örgütü şu ana kadar 30 ihlal yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “125 araç Rasulayn’dan çıkmış durumda, terör örgütü şu ana kadar 30 ihlal yaptı.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son bilgileri telefon bağlantısı ile katıldığı bir televizyon programında paylaştı.

Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda çekilme sürecinde yaşananları anlattı.

Akar, terör örgütünün 125 araç ile Rasulayn’dan çıkış yaptığını ve çıkışlarına devam ettiğini belirtti.

Örgütün bu süreçte 30 kez ihlal yaptığını ve yapılan ihlallere aynı ölçüde karşılık verildiğini söyleyen Akar, “Biz bu süreçte sözümüze sahip çıkıyoruz. Karşı tarafın da sözüne sahip çıkması gerekiyor” dedi.

Bakan Akar, uluslararası bazı medya kuruluşlarındaki yalan haberlere “Kimyasal silah kullanmamız söz konusu değildir” şeklinde yanıt verdi.

20/10/2019 22:13