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Akar Yaşamını Yitirdi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından Mehmet Akar hayatını kaybetti.

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02/08/2019

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Akar Yaşamını Yitirdi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından Mehmet Akar hayatını kaybetti.

Akar’ın, 3 Ağustos Cumartesi günü Lefkoşa'da sonsuzluğa uğurlanacağı öğrenildi.

Akar’ın kısa bir süre önce rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü ifade edildi.

Akar, 1985 yılında HABER adlı bir gazete yayınlandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde başkanlık yapmış ve birliğin kuruluşunda aktif görev aldı.

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TAGS: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Mehmet Akar, haber, kıbrıs
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