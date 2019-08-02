Akar Yaşamını Yitirdi
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından Mehmet Akar hayatını kaybetti.
02/08/2019
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından Mehmet Akar hayatını kaybetti.
Akar’ın, 3 Ağustos Cumartesi günü Lefkoşa'da sonsuzluğa uğurlanacağı öğrenildi.
Akar’ın kısa bir süre önce rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü ifade edildi.
Akar, 1985 yılında HABER adlı bir gazete yayınlandı.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde başkanlık yapmış ve birliğin kuruluşunda aktif görev aldı.