ad

Akar’dan 10 Kasım mesajı

Akar, 10 Kasım mesajında, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlere de vurgu yaptı.

ads
11/11/2019
HK

ads
Akar’dan 10 Kasım mesajı

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlere de vurgu yaptı.

Akar, açıklamasında, “Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta ve tüm mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de aynı azim ve kararlılıkla korumaktayız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

11/11/2019 10:07
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Hulusi Akar, Mustafa Kemal Atatürk
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.