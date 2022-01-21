Akar’dan Güney Kıbrıs’a tepki: Teröristlerle iş birliği yapıyorlar

T.C. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rum yönetiminin, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’ye ofis açma izni vermesini değerlendirerek, "Teröristlerle iş birliği yapıyorlar" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 23. Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde bulunurken yaptığı açıklamada, Rum yönetiminin, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’ye ofis açma izni vermesine ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Akar, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, tarihten gelen, elindeki kana uygun bir davranış sergiliyor. Yunanistan’ın yaptığı Lavrion kampına benzer bir özentiyle teröristlerle iş birliği yapıyorlar. Yunanistan benzer uygulamalarla bir yere varmaya çalıştı ama bununla bir yere varılamayacağını görmüş olması lazım” dedi.

“Bunların beyhude gayretler olduğunun, bir yere varılamayacağının anlaşılması gerekiyor” diyen Akar, şöyle devam etti:

“Bunları kullanarak Kıbrıs’taki barış ortamına, istikrara, Kıbrıslı kardeşlerimize karşı birtakım eylemler yapabileceklerini düşünüyorlarsa bunlar boş hayallerdir. Garantör olan Türkiye Cumhuriyeti, garantörlük çerçevesinde orada bulunan TSK unsurlarının ve KKTC’nin Güvenlik Kuvvetlerinin buna asla müsaade etmeyeceğini, herhangi bir eyleme karşı da misliyle mukabele etmeye hazır olduğunu tüm dünya bilsin. Böyle bir maceraya girmesinler, sonuçlarının ağır olacağını şimdiden görsünler."

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21/01/2022 21:34