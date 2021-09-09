Akar'dan Rum yönetiminin skandal kararına tepki

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09/09/2021

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Akar'dan Rum yönetiminin skandal kararına tepki

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda konuşuyor. Akar, Rum kesiminin Atatürk kitabıyla ilgili verdiği skandal talimata tepki gösterdi. Akar, "Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneği. Şiddetle reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj ile katıldığı 'Adalar Denizi' Sempozyumu'nda TC  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuştu.  Akar, "Kıbrıs Türk'ünün hakkı, hukuku yok sayılıyor. KKTC'nin haklarının yok sayılmasına göz yummayız." dedi. Rum Kesimi'nin Atatürk ile ilgili skandal uygulamasına da ateş püsküren Akar, "Şiddetle reddediyor ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

09/09/2021 14:56
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TAGS: hulusi akar
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