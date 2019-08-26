Akar'dan S-400 açıklaması
Akar'dan flaş S-400 açıklaması
26/08/2019
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Milli Savunma Bakanı Akar, “(S-400 tedariki) İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak" dedi.
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;
(Suriye'de güvenli bölge)
Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor. Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor”