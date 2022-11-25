Akar'dan ''TSK, ABD gözlem noktasını vurdu'' iddiasına yanıt...

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasına ilişkin, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz." dedi.

Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" demesi üzerine Akar, "Küçük büyük, irili ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır, buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğine vurgu yapan Akar, "Her yerde kişilikli ve kimlikli politikalarla ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu savunuyoruz. Bununla birlikte Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanında yer almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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25/11/2022 10:02